Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter ha causado al menos dos muertos, tres heridos de gravedad y cuantiosos daños materiales en la isla griega de Kos, según su alcalde, Yorgos Kyritsis.

En el momento del temblor, alrededor de las 01.30 hora local (22.30 GMT), los fallecidos se encontraban en un bar cuyo techo se vino abajo. De acuerdo a las primeras informaciones, se trata de un ciudadano sueco de 27 años y de un turco de 39.

Ha habido unos 100 de heridos leves, cinco de los cuales han sido trasladados en helicóptero al Hospital Universitario de Heraclión en Creta. Tres están graves.

El terremoto duró cerca de medio minuto lo que lo hizo sentir con especial intensidad. El epicentro se ha situado a diez kilómetros de Bodrum y a unos 16 kilómetros de la isla de Kos, mientras que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

El seísmo ha causado daños en muchos hogares y ha desatado el pánico entre los habitantes, que han desalojado sus casas por miedo a réplicas. Decenas de personas han dormido en la calle.

Un tercio del territorio insular se ha quedado sin electricidad tras el temblor, que se ha sentido también en la isla de Rodas y cuyo epicentro se situa apenas a 10 kilómetros de profundidad entre las propias Rodas y Kos, según el Instituto Geodinámico de Atenas.

El seísmo también se ha sentido en la provincia de Mugla, en la costa egea de Turquía, aunque no ha causado por el momento mayores destrozos, apenas fracturas en algunos edificios.

Poco después se ha producido una réplica de 5,1 grados a 26 kilómetros al norte de la isla de Leros en la misma profundidad focal, a la que siguieron tres más de 4,6, 4,5 y 4,7 no muy lejos del primer temblor. El Centro Sismológico Europeo en el Mediterráneo (EMSC) ha detectado un total de siete réplicas.

It seems that a small tsunami was observed in #Bodrum after M6.7 earthquake. This may hit other coasts in the area, better to leave beaches