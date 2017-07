Bebe ha vuelto a meterse en el ya clásico jardín del feminismo. Son muchas las mujeres, personajes públicos y con calado entre jóvenes y no tan jóvenes, que han caído en el antifeminismo en sus declaraciones: desde Paula Echevarría (con el apoyo de Cristina Pedroche) hasta Blanca Suárez, que no dudó en calificarlo de "moda", lo que levantó ampollas.

Ahora ha sido la cantante Bebe la que ha asegurado que ella no es feminista. Lo ha hecho en una entrevista con la revista Woman. La cantante extremeña ha hablado de la fama, la música o de su maternidad. También le han preguntado sobre cómo es "ser mujer en el mundo de la música": "¿Crees que has tenido más dificultades que tus compañeros masculinos?". Ella ha respondido: "Quizás no he tenido más dificultades, pero sí hasta hace relativamente poco no había sentido que si no hubiera sido chica, me hubieran tratado de otra manera en algunos momentos".

Tras ello, llegan más preguntas sobre la mujer:

- ¿Te consideras feminista? -No. En absoluto. No soy feminista; nunca lo he sido y nunca lo seré. Soy una mujer, eso es lo que soy. - ¿Crees que estamos en una situación de igualdad en nuestro país? - La verdad es que no, en muchos momentos no. Y hay muchas cosas que hay que ir mejorando. Sí es verdad que vivimos mejor que en otros países, pero no es suficiente. Sobre todo una de las grandes diferencias suelen ser los sueldos. Esa es, realmente, la mayor diferencia que hay.

No está muy claro lo que significa para Bebe el feminismo o ser feminista, pero sí lo que es para la RAE, y es muy sencillo: feminismo es la "ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres".

Entonces, si como dice Bebe. "hay muchas cosas que hay que ir mejorando" en la situación de igualdad de hombres y mujeres, ¿seguro que no es feminista?





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest