Los partidos logran un pacto "de mínimos" pero "insuficiente" para atajar la violencia de género

Los partidos han llegado a un acuerdo sobre el contenido fundamental del pacto de Estado contra la violencia de género. La Ponencia del Senado y la subcomisión del Congreso, reunidas este lunes en sendas sesiones, han acordado las líneas maestras del plan para luchar contra un grave problema social, que se ha cobrado en lo que va de año la vida de 35 mujeres.

200 medidas, cerca de 1.000 millones de inversión y cinco años por delante. Eso es lo que han aprobado por unanimidad en la Subcomisión del Congreso, aunque PSOE y Podemos han anunciado que presentarán votos particulares con más medidas durante el debate del acuerdo, previsto para el próximo viernes 28 de julio en la Comisión de Igualdad del Congreso.

El PSOE y Podemos presentarán votos particulares al acuerdo alcanzado en el Congreso contra la violencia de género por considerar que es "insuficiente" y "descafeinado", si bien están satisfechos por que todos los grupos hayan sido capaces de llegar a un "acuerdo de mínimos".

Para darle empaque al pacto desde su génesis, la Cámara Alta y la Baja se han coordinado para llegar a los acuerdos "en el mismo día y en el mismo momento". Pero los textos que manejan no son iguales: "Hemos intentado trabajar en paralelo escuchando a las asociaciones, a los implicados, a los operadores y en función de esas comparecencias hemos sacado las propuestas. Algunas coinciden y otras son distintas", ha señalado Susana Camarero (PP), presidenta de la Comisión de Igualdad en el Senado.

Los senadores de las diferentes formaciones políticas han dado forma a un documento con 266 propuestas y recomendaciones para ese pacto, y han sido incluidas por unanimidad. "Esta Ponencia considera urgente aprobar un Pacto de Estado en esta materia por las mujeres asesinadas, por los menores que han perdido la vida a manos de sus padres, por los huérfanos y huérfanas, y por las mujeres y menores que diariamente sufren en silencio esta violencia", señala el Senado en un comunicado.

LAS PRINCIPALES MEDIDAS

Prevención y sensibilización a través de la educación; formación de jueces, sanitarios, profesores, policías, medios de comunicación; campañas de sensibilización y concienciación; asistencia y apoyo a las víctimas en todos los aspectos de sus vidas; búsqueda de una respuesta institucional coordinada, en la que se interconecten los protocolos y las herramientas; cambios legislativos y judiciales "necesarios", como la modificación de la Ley 1/2004, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o del Código Civil...

Esos son los bloques fundamentales del acuerdo alcanzado este lunes, y estas algunas de las medidas concretas más importantes:

1. No habrá custodia compartida para los padres maltratadores. Se prohibirán las visitas de los hijos a la cárcel en la que su progenitor cumpla condena y también se suprimirá el régimen de visitas. 2. Antes de denunciar. Las mujeres que todavía no hayan denunciado también serán consideradas víctimas y podrán recurrir a los recursos previstos para su caso. 3. Refuerzo policial y asistencial. Las unidades especializadas en violencia de género prestarán atención 24/365 y los hijos serán incluidos en las valoraciones del riesgo en cada caso. 4. Sin atenuantes. Admitir haber maltratado a su pareja, reconocer el delito ante el tribunal o acceder a reparar el daño causado dejarán de ser considerados atenuantes en los procesos judiciales. 5. Énfasis en la detección. Los centros médicos de urgencias y atención primaria contarán con protocolos de detección y una clave de seguimiento en las historias médicas. Las escuelas, por otra parte, pondrán en marcha programas para la detección precoz de la violencia.

UN PACTO DE MÍNIMOS QUE HABRÁ QUE MEJORAR

Las diputadas del PSOE, Ángeles Álvarez, y de Podemos, Ángela Rodríguez, han coincidido en señalar, al término de la reunión de la subcomisión, que se trata de un pacto mejorable, pero importante. Según ha explicado Álvarez, "ha costado mucho llegar a este punto", pero desde su partido están "satisfechos" porque "hay una impronta de muchas medidas que fueron rechazadas y hoy van a empezar a ser una realidad".

No obstante, su grupo presentará una batería de votos particulares porque el texto no recoge todas las demandas del PSOE, lo cual no implica, ha reiterado, que no valore todo lo que su partido ha "conseguido introducir en este documento".

Lo prioritario ahora es poner en marcha las medidas consensuadas, algo que "no va a ser un trabajo fácil" porque hay que "comprometer a otras instituciones" como el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades y los ayuntamientos "para que hagan el esfuerzo que les corresponde".

Mientras, Ángela Rodríguez ha calificado de "buenísima noticia" el "paso de gigante" dado hoy, pero ha considerado que "aun no es suficiente" porque se trata de "un informe de mínimos" en el que "muchas cosas se han quedado por el camino". "Para nosotros este pacto es descafeinado", ha subrayado Rodríguez. De ahí que su partido también vaya a formular votos particulares al documento en la Comisión de Igualdad.

La responsable de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, Patricia Reyes, ha resaltado que su formación siempre ha tenido claro que la lucha contra la violencia de género debía acometerse de manera conjunta y ha agregado que hoy es un "día muy importante· porque se ha conseguido un acuerdo de todos los grupos.

Reyes ha destacado que el acuerdo permitirá ayudar a todas las mujeres que hasta ahora no han tenido prácticamente apoyo porque no habían presentado denuncia, a la vez que ha hecho hincapié en la relevancia del compromiso económico que acompaña al documento.

