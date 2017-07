El diputado de ERC Gabriel Rufián ha pasado este miércoles por el programa Dani&Flo, de Cuatro, donde ha hecho una sorprendente revelación: era muy fan de Operación Triunfo 1 (OT One, como lo ha llamado él). Y es más, ha afirmado: "El que no haya visto OT One no merece ser de izquierdas".

Rufián ha admitido que su favorito era David Bisbal aunque también "molaba [Manu] Tenorio porque todo lo que hacía lo hacía bien". "Salía ahí y lo hacía", ha zanjado antes de recordar que en el programa hubo "gente humilde que se hizo muy famosa".

Por lo demás, Rufián ha asegurado que "lo bueno de liarla en el Congreso" es que le conoce "todo dios", por lo que "hace mucho" que no enseña el DNI en ningún lado. "Yo me siento catalán, español, europeo...", ha añadido.

También se ha mostrado muy irónico tras las críticas que recibió por comprar la ropa en Zara. "Ahora me coso la ropa yo, y si no me la compro". "Lo bueno es que pongo un tuit, por ejemplo, de Rato y me dicen: '¿Y tú? ¿Y tú que vas a Zara?"