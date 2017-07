La prueba de que cuidar de un perro no siempre es fácil

Quien tenga perros entenderá perfectamente a lo que se tuvo que enfrentar una cuidadora que se quedó a cargo de las dos mascotas de carlwinslow187, un usuario de Reddit. Éste decidió salir una noche, dejando a sus dos perros atendidos por una canguro canina.

Al volver a casa se encontró con la siguiente nota, que ha compartido con el resto de usuarios de dicha red social:

"¡Gracias por invitarme a pasar un rato con con tus adorables perretes!

Ella [el nombre de una de las mascotas] sólo se comió la mitad de lo suyo. Intenté dársela varias veces pero en mi última tentativa se tiró un pedo y se fue corriendo, así que me imagino que no tendría hambre".