Una mujer usa a su perro para dar toda una lección contra el machismo

No es no. Es una ecuación tan sencilla que la entiende hasta un perro.

Pero, lamentablemente, día tras día nos encontramos con hombres a los que no les termina de entrar en la cabeza esta simple idea y vemos constantes casos de violación y abusos sexuales a mujeres.

Contra esto, Bree Wiseman, una joven de Estados Unidos, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente comentario, que en un par de semanas se ha convertido en todo un fenómeno viral con más de 289.000 compartidos:

"A la gente que dice que a las mujeres las violan por cómo van vestidas. Este es mi perro. Su comida favorita es el filete. Sus ojos están a la altura de mi plato. No se acercará porque le he dicho que no. Si un perro se comporta mejor que tú, necesitas replantearte tu vida. Siéntete libre para compartir, mi perro es adorable".