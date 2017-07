'Juego de Tronos' vuelve locos a los fans con el encuentro más esperado y desata las teorías románticas

Hay varias cosas que los fans de Juego de Tronos llevan años deseando ver pero ninguna tanto como lo que ha traído el capítulo tres de la séptima temporada de la serie, La justicia de la reina.

¡SPOILERS!: si no quieres saber nada de lo que ocurre en el tercer episodio de la nueva temporada de Juego de Tronos, no sigas leyendo.

El segundo capítulo estuvo plagado de referencias al encuentro más esperado de la serie, que los creadores exprimieron al máximo antes de que ocurriera. Pero sí, después de seis temporadas y media y multitud de muertes, incluida la de uno de ellos, Daenerys Targaryen y Jon Nieve se han visto las caras.

Ver a Dany y Jon juntos se siente como si fuera un crossover entre 2 series #VivePoniente pic.twitter.com/Yo5pJdcwWS — LadyG. (@CarlaGerolami) 31 de julio de 2017

la reunion jonerys fue menos wow de lo que esperaba yo queria ver chispas sexo desenfrenado bue — winter is here 🌌 (@cloudswillmove) 31 de julio de 2017

Aunque no parecen haber empezado con buen pie, ya que Jon se niega a reconocerla como su reina y ella se niega a renunciar al Norte, los fans se han vuelto todos locos con el encuentro y han convertido en tendencia un término hasta ahora conocido sobre todo entre los lectores de los libros en los que se basa la serie: Jonerys, la abreviatura cariñosa de la pareja romántica entre ambos personajes.

Jonerys sería la pareja más bonita y más molona del mundo pero al mismo tiempo: IN-CES-TO.

(en la imagen: "¡Mierda!")

Jonerys es la pareja más popular entre los fans de la saga literaria y de la serie, y a la vez la más odiada por algunos (menos), que prefieren a los protagonistas con otros personajes o que se rebelan contra el incesto, ya que de confirmarse el parentesco entre ambos, Jon sería el sobrino de Daenerys. O los que creen que sería demasiado predecible, algo que no caracteriza a esta historia.

La verdad es que yo a Jonerys no los shippeo, quiero que se encuentren, pero tío es incesto joder 😂 — Lidia💕 (@lidiarock8) 30 de julio de 2017

No me juzguéis, pero shippeo Jonerys. pic.twitter.com/LBolrVuD0j — Yaiza Davis Sætre (@YaizaHills) 31 de julio de 2017

Fingers crossed that John Snow and Daenyrys Targaryen start doin' the horizontal-no-pants-dance. #got #GamesOfThrones — Tim Hendricks (@Saltwatertattoo) 31 de julio de 2017

Cruzo los dedos por que Jon y Daenerys empiecen a hacer la danza horizontal sin pantalones.

A mí por el momento tampoco me agrada el Jonerys porque parece estar muy preparado, pero tampoco hay que hacer un drama por ello. — Daenerys Targaryen (@xDaenerysfire) 31 de julio de 2017

#JuegoDeTronos7x03 Cuando he visto a Jon y Danny hablando en el acantilado...me he asustando. NO AL JONERYS!!! — ElenaNito Del Bosque (@Elena_esvi) 31 de julio de 2017

estaba un poco en contra de jonerys porque incesto eww pero lo estoy aceptando y además kit y emilia dan moooy bien en cámara, ya fue todo — agostina (@agosxxiv) 31 de julio de 2017

Justifican la pedofilia de drogo y dany por ser época medieval y les da asco jonerys por incesto EN EPOCA MEDIEVAL! Lean un poco de historia — Naza-Naza (@NazaAstroza_) 30 de julio de 2017

Hay todo tipo de argumentos para un lado y para otro.

¿A favor? Mantener la sangre pura, ya que los Targaryen hicieron del incesto su seña de identidad matrimonial por esa razón. Quizá para que los dragones los siguieran obedeciendo. Es posible que Daenerys no pueda volver a engendrar, según la maldición de la bruja que mató a su hijo antes de nacer, por lo que necesitará un heredero, especialmente si quiere que no se pierda el apellido. Ambos pertenecen a la misma generación y han sufrido por culpa de las costumbres de Poniente y se necesitan mutuamente, pues son aliados naturales al enfrentarse a los mismos enemigos políticos.

Incluso, hay #Jonerys, los Targaryen se extinguen... Si no, deben reconocerle el apellido a Jon y que le ponga bonito jaja — A girl has no name! (@kimiivargas) 31 de julio de 2017

Aunque quizá el mayor punto a favor de Jonerys sea el hecho de que Dany necesita forjar un enlace político beneficioso, un matrimonio a su altura, y Jon no es que sea la mejor opción, es que es la única: Robin Arryn es débil y enfermizo, además de estar chiflado; Bran Stark esta paralítico y no le interesa nada gobernar; Euron Grejoy es un psicópata que ha masacrado a sus aliados; su sobrino Theon, un eunuco incapaz de tener descendencia. Tyrion, un enano que ha matado a su propia sangre. Sólo queda Jon, que tiene su misma edad, un historial bastante impoluto, habilidades guerreras y un ejército detrás.

¿En contra? Muchos otros argumentos. Para empezar, su primer encuentro. El hecho de que el padre de ella quemara vivos al abuelo y al tío de él. El miedo que puede tener Daenerys si se confirma que Jon es hijo de su hermano mayor Rhaegar, ya que en tal caso sus derechos sobre el trono serían más fuertes que los de la khaleesi. El estilo diametralmente opuesto que tienen de liderar, el de él, marcado por la humildad y la ingenuidad, y el de ella, por la arrogancia y la astucia. La posibilidad de que Daenerys, que fue vendida en matrimonio, decida casarse por amor.

O el simple hecho de que no se gusten de ese modo, dado que las personas con las que ambos mantuvieron relaciones antes no se parecen en nada al otro.

daario naharis x daenerys targaryen pic.twitter.com/m6PVrwYbbT — — XLVII (@vlairejanrex) 24 de abril de 2017

Muchos apuntan a que Jon y Daenerys juntos significaría juntar el hielo con el fuego, y no hay que olvidar que la epopeya escrita en la que se ha inspirado la serie lleva por título Canción de hielo y fuego. Pero eso no es del todo exacto: de confirmarse que Jon es hijo de Rhaegar y Lyanna, él solito se bastaría para aunar ambos conceptos en su persona, al descender de un Targaryen y una Stark.

Un árbol genealógico de ambos, para los más despistados.

El tiempo dirá si Jonerys cuaja. De momento, muchos han visto claro que hay fans de la pareja incluso en la propia serie.

Yo, cuando veía que Jon se encontraba con Daenerys (en la imagen: "¡Ahora besaos!").

Oh yes, #GoTS7 is all about ships, alright. And Melisandre, Davos and Tyrion are big #Jonerys shippers. This ship will sail. Play of word. — Lab Lab (@loyzsuamen) 31 de julio de 2017

Oh, sí, la séptima temporada de Juego de Tronos va sobre todo de parejas (en inglés, ships, traducido también como "barcos"). Y Melisandre, Davos y Tyrion son fans de Jonerys. Ese barco va a buen puerto. Un juego de palabras.