El Barcelona confirma que no pagará los 26 millones de la prima de renovación de Neymar

El portavoz del FC Barcelona, Josep Vives, ha asegurado que el club "no pagará" los 26 millones de euros de la prima de renovación de Neymar porque no se han cumplido las "tres condiciones" pactadas previamente con su marcha al París Saint-Germain, y ha explicado que aunque el traspaso del brasileño fue "un disgusto", esperarán a la postura de la UEFA para saber si "tomar acciones o no" con respecto al club francés por presuntamente incumplir el Fair Play financiero.

"El club no va a pagar esa prima. Había tres condiciones: que el jugador no hubiese negociado su salida del club durante el mes anterior al cobro, que manifestara su voluntad de cumplir el contrato y que no pagaríamos la prima antes del 1 de septiembre, para asegurarnos de que la ventana de fichajes estuviera cerrada. Ahora sabemos que había negociación y que se cumplió su contrato con el FC Barcelona", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, Vives explicó que el cheque por valor de esos 26 millones que el club había depositado "en una notaría" de la ciudad "vuelve a estar en poder de la entidad", aunque no quiso hacer ningún "juicio de valor" sobre el comportamiento del brasileño y apeló a la "posición institucional" que marcará el presidente Josep Maria Bartomeu en su comparecencia del lunes.

Además, el representante azulgrana apuntó a que las cláusulas cuentan con muy poca relevancia en el fútbol actual. "Las cláusulas son en la liga española, y ahora el mercado es el mundo, no LaLiga. Estamos hablando de clubes con grandes inversiones, hay que hacer una reflexión profunda", indicó.

Por otra parte, confirmó que han puesto en conocimiento de la UEFA todos los detalles de la operación del traspaso de Neymar. "Desde hoy mismo trasladamos la operación a la UEFA para que pueda tomar las determinaciones en este caso, no vamos a decirle qué hacer. Entendemos que hay que proteger las normas de Fair Play financiero. Lo ponemos sobre la mesa, pero no le decimos a la UEFA lo que tiene que hacer. Estamos ante una situación extraordinaria", afirmó.

Vives, que reconoció que la marcha del brasileño fue "un disgusto por el fondo y por las formas", señaló que tras la posición del organismo rector del fútbol europeo decidirán si "tomar acciones o no". "Si esto tiene que ser así, lo tiene que decidir la Junta Directiva del club, hay que serenar esto y a partir de ahí analizarlo. No se pagaría esta prima de renovación, esto se acordó así", manifestó.

En cambio, no quiso valorar la actuación del París Saint-Germain. "Cada uno tiene su estilo, ese no es el nuestro. Estamos preocupados por el presente y el futuro, no vamos a perder ni un átimo de energía en esto", reiteró, antes de hablar de las nuevas inversiones en el fútbol moderno.

"A los clubes de gran tradición en Europa nos preocupa la hiperinflacción. Este dinero que ha llegado tan rápido puede irse de la misma manera, y puede provocar una burbuja anómala. Seguimos trabajando para tener tantos recursos como sea posible. Lo que está claro es que debemos ser cuidados con la gestión, no queremos gastar más de lo que se ingresa", informó.

En otro orden de cosas, Vives aseguró que trabajarán para mejorar el equipo. "Es importante, no sólo para Messi, que tengamos una plantilla amplia y competitiva, en eso el club ha estado trabajando siempre. Parece que hasta ahora no hemos hecho nada. Cuando está Leo Messi y cuando no, siempre se ha intentado tener un equipo competitivo, forma parte del ADN del club. Queremos que todos se sientan acompañados y que su talento se pueda explotar", subrayó.

"NO ESTAMOS EN UNA SITUACIÓN APOCALÍPTICA"

Por otra parte, restó importancia al hecho de que el excandidato a la presidencia del club, Agustí Benedito, haya impulsado una moción de censura contra la actual directiva, y considera que el socio está contento con su gestión. "Si tenemos que hacer caso al Observatori Blaugrana, no estamos en una situación apocalíptica", indicó.

"La voz de socio dice que nos dan un 6,8 sobre 10 en satisfacción deportiva. De aquí a septiembre no sé, pero si todo se desarrolla con normalidad podemos decir que este nivel de confianza no se va a deteriorar", añadió.