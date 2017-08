La tenista Sara Errani da positivo por dopaje y echa la culpa a los tortellini de su madre

La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado este lunes la sanción por espacio de dos meses de la tenista italiana Sara Errani por dar positivo en un control antidopaje por sorpresa el pasado mes de febrero.

Errani, finalista de Roland Garros en 2012, dio positivo por letrozole, un inhibidor de la aromatasa que puede actuar de forma hormonal y un estimulante metabólico, tras un control fuera de competición en el pasado mes de febrero.

Ahora, un tribunal independiente de la ITF la consideró culpable de infringir el reglamento antidopaje y le sancionó con dos meses de suspensión a partir del 3 de agosto y a la cancelación de todos sus resultados y premios económicos entre el 16 de febrero y el 7 de junio, fecha de su siguiente test, que dio negativo.

Errani, de todos modos, defendió una vez más su inocencia. "No he tomado, ni en mi carrera ni en mi vida, ninguna sustancia prohibida. Estoy muy enfadada, pero al mismo tiempo en paz conmigo y absolutamente consciente de no haber hecho nada malo y de no haber cometido ninguna negligencia con el programa antidopaje", ha señalado en una carta en las redes sociales.

La italiana ha culpado de su positivo a un medicamento que toma su madre desde el 2012 para tratarse un tumor en un seno y que es "muy peligroso para la salud de una mujer que no tenga la menopausia". "La única hipótesis es que se haya producido una contaminación accidental de la comida de nuestra casa porque estoy segura al cien por cien de no haber tomado una pastilla por error", ha asegurado Errani.

Ante el Tribunal, Errani explicó que ella creía que una de las píldoras de su madre pudo caer accidentalmente en la zona de la cocina y contaminar una sopa y unos tortellini que estaba preparando en ese momento.