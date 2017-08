Rajoy afirma que la ley de referéndum catalana es "una nueva patada al sistema democrático"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha reunido este lunes con el rey en el Palacio de Marivent tras sufrir un ataque de lumbago por el que precisó asistencia médica. Tras el despacho con el monarca, Rajoy ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha advertido de que si la Mesa del Parlamento catalán califica favorablemente la proposición de ley de referéndum registrada por Junt pel Sí y la CUP el Ejecutivo lo recurrirá inmediatamente, porque es "una nueva patada al sistema democrático".

El presidente del Ejecutivo ha abundado en el tema catalán y ha anunciado que visitará dicha comunidad autónoma este verano: "Porque creo que alguien se está equivocando. Algunos se han puesto en manos de los más extremistas y radicales que ha habido en España en decenas de años, los de la CUP". Rajoy ha insistido en que el 1 de octubre "no va a haber referéndum porque España es una democracia, un Estado de derecho y todos debemos cumplir la ley".

Ha solicitado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, caminar juntos frente al referéndum independentista que se quiere convocar el 1 de octubre en Cataluña, en vez de abrir debates como la reforma de la Constitución. A su entender, en este momento es una "prioridad inexcusable" que haya un acuerdo de PP, PSOE y Cs ante ese desafío y cometerían "un error" si no lo hacen.

Así se ha pronunciado al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna.

"No sé si el PSOE hará eso. He leído que va hacerlo. Sinceramente en este tema he apostado porque el PP, el PSOE y Cs vayamos juntos, me parece razonable", ha enfatizado, para añadir: "Antes del 1 de octubre no soy partidario de hacer nada".

No habrá referéndum de independencia. España es una democracia y los derechos del conjunto de los españoles han de respetarse — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de agosto de 2017

"NO SE PUEDE TRATAR A PATADAS AL TURISMO"

A preguntas de los periodistas, el presidente del Gobierno también se ha referido con dureza a los ataques antiturismo que se han producido en los últimos días en algunas ciudades españolas. "Yo soy partidario del turismo, de los trabajos que crea", ha asegurado Rajoy, "y estoy frente a los extremistas y radicales que creo que abundan últimamente en España".

Rajoy ha insistido: "No se puede tratar a patadas al turista. Estoy radicalmente en contra. Parece que hay gente que le molesta que la gente venga aquí porque le gusta España". "El turismo emplea al 13% de personas que trabajan en este país; es más del 11% de nuestro PIB", ha explicado Rajoy, quien ha pedido "cuidar, mimar y tratar bien" al sector.

LA ECONOMÍA, EN EL BUEN CAMINO

Rajoy ha destacado que los datos de empleo publicados la semana pasada son "positivos", tanto en lo referido al paro como a la afiliación a la Seguridad Social, al reflejar que se está "caminando por el camino correcto", si bien ha subrayado que hay que seguir manteniendo la política económica actual.

En este sentido, ha recordado que en los debates electorales de 2015 y 2016 desde el Gobierno se afirmaba que si se hacían las "cosas bien" se podrían crear 500.000 empleos al año y finalmente se está consiguiendo generar más de medio millón de puestos de trabajo anualmente.

La evolución de la economía y de la creación de empleo es positiva: se crean más de 500.000 empleos al año. Sigamos en la buena dirección — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 7 de agosto de 2017

"El objetivo es no parar y creo que se puede lograr que en 2019 pueda haber 20 millones de empleos trabajando", lo que supondrá una "cifra récord e histórica", ha apostillado Rajoy, quien ha recordado que en un principio el objetivo de 20 millones de afiliados se contemplaba para 2020.

Así, ha recordado que el empleo es la principal preocupación de los españoles y ha celebrado los datos "positivos" de empleo, porque permiten aumentar la recaudación, lo que servirá para dedicar "más recursos" a sanidad, pensiones y al resto de servicios públicos.

NO A LA CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

Rajoy también ha asegurado que el Ejecutivo no reconoce la Asamblea Constituyente que "ha montado el Gobierno venezolano" ni ninguna de las decisiones que tome la misma por ser "ilegales, antidemocráticas y contrarias a los derechos de los ciudadanos venezolanos". También ha exigido que se celebren elecciones "libres y democráticas" en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Asimismo, ha pedido que se libere a todos los presos políticos, los más de 620 que hay en las cárceles venezolanas según la Organización de los Estados Americanos (OEA), ha señalado.

El jefe del Ejecutivo ha condenado la violencia que está viviendo en estos momentos el país latinoamericano y ha dicho defender "exactamente lo mismo" para Venezuela que para España, que es, a su juicio, "libertad, democracia y respeto a las personas y a sus derechos".

