Corea del Norte ha desarrollado cabezas nucleares que podría incorporar a sus misiles

El régimen de Corea del Norte ha desarrollado con éxito cabezas nucleares en miniatura susceptibles de ser incorporadas en los misiles de los que ya dispone, un avance inédito que figura recogido en un informe confidencial de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

El documento, al que ha tenido acceso el diario The Washington Post, corresponde a una investigación que concluyó en julio -está fechado el día 28- y que estuvo liderada por la Agencia de Inteligencia de la Defensa. El Ministerio de Defensa de Japón también expresó esta semana un temor similar.

Las pesquisas oficiales estadounidenses estiman que Pyongyang podría disponer de hasta 60 cabezas nucleares, si bien expertos independientes apuntan a una cifra mucho menor. La tecnología podría ser incorporada a en misiles balísticos intercontinentales como los que las fuerzas norcoreanas han probado en el último mes.

