Un vehículo atropella a varios militares del dispositivo antiterrorista francés

Un vehículo ha atropellado hoy en la localidad de Levallois Perret, adyacente a París, a una patrulla del dispositivo antiterrorista desplegado en Francia tras los atentados de 2015. El impacto ha dejado seis heridos, aunque no se teme por la vida de ninguno de ellos, indicó a Efe la Prefectura. Las autoridades están buscando el vehículo, que se dio a la fuga a gran velocidad, y no descartan ninguna pista por el momento sobre la motivación de su conductor, agregó.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 8.00 horas (la misma en la España peninsular) cerca del Ayuntamiento de la localidad de la periferia oeste de París. La Prefectura señaló que cuatro militares de la llamada Operación Sentinelle fueron heridos de forma ligera y otros dos de mayor gravedad, aunque su pronóstico vital no está comprometido.

Por el momento se desconoce si se trata de una acción voluntaria de motivación terrorista o de un accidente, añadió.

En declaraciones a la emisora France Info, el alcalde de la localidad, el conservador Patrick Balkany, consideró "intolerable" la "agresión" contra los militares que calificó de "vergonzosa". Balkany aseguró igualmente a la televisión BFMTV que "sin duda se trata de un hecho deliberado" que se produjo frente al cuartel en el que reside un destacamento de medio centenar de militares de la Sentinelle, el dispositivo de vigilancia antiterrorista desplegado en todo el país.

RAW footage: 6 special operations French soliders were run over by a car in Levallois-Perret, northwest Paris. More: https://t.co/zA83hygjEY pic.twitter.com/ZQrngZQqch