Trump asegura que su amenaza a Corea del Norte "quizá no fue suficientemente dura"

La cuerda sigue tensándose en Asia. Donald Trump ha contestado este jueves al plan del régimen de Kim Jong Un para atacar Guam haciendo referencia a sus palabras de hace unos días sobre "el fuego y la furia nunca vistos": "Quizás las advertencias a Corea del Norte no han sido lo suficientemente duras", ha dicho el presidente de Estados Unidos.

Mientras su administración decide qué hacer frente a las amenazas, Corea del Norte se burla de él calificándolo de "loco" y dando a conocer a la comunidad internacional un supuesto plan ya elaborado para atacar la isla de Guam. "Una advertencia", ya que según Pyongyang, con Trump "sólo funciona la fuerza absoluta".

La isla de Guam es un importante bastión estratégico de Estados Unidos en la región y el gobernador de la misma ha asegurado que disponen de los medios de defensa para hacer frente a la amenaza. Eso no es impedimento para el plan norcoreano, detallado por el general Kim Rak Gyom: lanzar contra la isla cuatro misiles que sobrevolarían Japón. El plan estará listo a mediados de agosto, cuando será presentado para su aprobación al líder norcoreano, Kim Jong-Un.

President Trump vows America will respond to North Korean threats with "fire & fury" in a warning to the rogue nation pic.twitter.com/UaE2rPkZ6f