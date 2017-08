Cerrada en hora punta la estación de metro londinense de Oxford por un incendio

La estación de metro de Oxford Circus, en Londres, ha sido cerrada esta mañana en hora punta después de que fuera reportado un incendio en la línea de Bakerloo. Transport for London confirmó el fuego en su cuenta de Twitter, aunque por el momento se desconoce su magnitud.

Los que han dado más detalles han sido los tuiteros, que han descrito las escenas de pánico como "aterradoras", informa el Telegraph. Los viajeros comenzaron a ver humo y a oler a plástico quemado justo cuando entraron en la citada estación.

Los Bomberos han procedido a la evacuación inmediata de la estación, muy concurrida a primera hora del viernes, sin que se hayan producido incidentes. "Todo se ha hecho con orden", explicaba un tuitero. El problema a esta hora es que el humo se había extendido por los túneles y se temía que acabase afectando a otras estaciones.

Oxford Circus tube station evacuated due to 'emergency' pic.twitter.com/4HSrRazxAl — Tom Richell (@tomrichell) 11 de agosto de 2017

Fire on the bakerloo line Oxford circus today - great Friday start pic.twitter.com/SVtZxWClDi — Joe Bunting (@jnzbunting) 11 de agosto de 2017

Firefighters going into Oxford Circus tube station after it was evacuated for possible fire on train pic.twitter.com/5AyFd3LWTw — Stuart Millar (@stuartmillar159) 11 de agosto de 2017

"La estación está actualmente cerrada debido a una alerta de incendio, no hay nadie en la estación y todas las líneas que atraviesan dicha estación no hacen parada. Pedimos a los usuarios que empleen rutas alternativas", repiten los altavoces del metro de la capital de Reino Unido.

Las autoridades del transporte local siguen trabajando en la estación y por el momento no creen que el fuego tenga un origen "sospechoso".