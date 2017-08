El tuit viral que mejor muestra lo fuera de lugar que todos hemos estado alguna vez

Si hubiera que poner rostro a la expresión "estar fuera de lugar", la imagen de esta chica rubia en medio de una pista de baile con el Killing In The Name —de Rage Against de Machine— de fondo se llevaría la palma.

Pues bien, un tuitero (@quienunlol) ha aprovechado la escena —y esa expresión de cara mitad desconcierto y mitad pánico— para hacer una jocosa comparación que ya arrasa en Twitter:

cuando alguien de Facebook se mete a Twitter pic.twitter.com/YSosHX9GJm — Crazi サスケ (@quienunlol) 8 de agosto de 2017

El mensaje, que ya tiene más de 4.600 retuits y 6.100 me gusta, ha provocado decenas de comentarios de lo más ocurrentes:

A mi me echaron de Facebook por publicar una polla. :-( — kikiko (@notepases8) 10 de agosto de 2017

Me pasó — Mari luz (@Maryluz1008) 9 de agosto de 2017

Jajajaja cuando entré no entendía nada...ahora me parece la mejor red social xD — Bloodybitx (@MartaLaranha) 10 de agosto de 2017