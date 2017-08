Este perro la lía parda... y disimular no está entre sus fuertes

Hay ocasiones en que admitir el error cometido es la única forma de resolver un problema. Algo parecido debió pensar este perro cuando apareció el dueño de la casa y encontró todo el salón cubierto del relleno de un puff, una situación de la que no iba a salir exactamente bien parado.

Neil Kempy de Newport, Gales, volvía de trabajar y se encontró con la escena del crimen. Ante tal caos, sacó su teléfono para grabar la reacción de su mascota. Lejos de disimular, el perro empezó a deambular por el salón, consciente de su fechoría. Durante unos segundos, intentó esconderse tras el sofá pero pronto reapareció con gesto de ¡me rindo!

Neil Kempy subió el vídeo a su cuenta de Facebook el 6 de agosto y en este tiempo ha superado los 10 millones de reproducciones.

