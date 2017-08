LeBron James critica con dureza a Trump por Charlottesville

LeBron James, jugador de los Cleveland Cavaliers y una de las estrellas de la NBA, ha sido una de las 'celebrities' en referirse a los graves incidentes ocurridos en Charlottesville (Virginia, EEUU), donde una marcha nazi terminó con enfrentamientos y con la muerte de una persona en un atropello masivo contra una manifestación antifascista.

El alero estadounidense tuiteó este mensaje a las pocas horas de producirse el atropello y tras las tibias y ambiguas declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que se limitó a condenar "la violencia de todas las partes".

Precisamete contra el inquilino de la Casa Blanca dirigió su ira James, quien escribió lo siguiente: "Es triste lo que está ocurriendo en Charlottesville. ¿Es esta la dirección que está tomando nuestro país? Hacer América grande de nuevo, ¿eh? Él lo dijo".

It's sad what's going on in Charlottesville. Is this the direction our country is heading? Make America Great Again huh?! He said that🤦🏾‍♂️