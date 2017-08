Arnold Schwarzenegger dona 100.000 dólares al Centro Wiesenthal, que batalla contra el antisemitismo

Arnold Schwarzenegger es republicano, como el presidente de EEUU, Donald Trump... y ahí se acaban las semejanzas. Por mucho que compartan formación, el actor y el magnate poco más tienen en común. Si el inquilino de la Casa Blanca quiere abandonar sus acuerdos sobre cambio climático, desprecia a los homosexuales, es tibio con los racistas, el otro, a la sazón exgobernador del estado de California, abraza todas las causas que molestan al señor naranja.

Su último gesto lo delata: Schwarzenegger ha donado 100.000 dólares al Centro Simon Wiesenthal, un organismo que combate el antisemitismo y el fanatismo, luego de los hechos violentos producidos en el mitin de extrema derecha en Charlottesville, Virginia.

El actor que todos asociamos con Terminator anunció la donación en Facebook, donde escribió que estaba "horrorizado" por la manifestación que reunió a neonazis, supremacistas blancos y otros activistas de extrema derecha. El mitin incluyó consignas racistas y antisemitas, y un ataque de automóvil de un participante mató a un contramanifestante e hirió al menos a 19 personas. Dos policías que vigilaban la manifestación también murieron cuando su helicóptero se estrelló.

Mi mensaje para ellos es simple: no ganarán. Nuestras voces son más fuertes. No existe esa América blanca, sólo existen los Estados Unidos de América Arnold Schwarzenegger, actor y exgobernador del Estado de California

"Me han horrorizado las imágenes de los nazis y de los supremacistas blancos marchando en Charlottesville y me dio el corazón destrozado de que un terrorista doméstico matara una vida inocente", escribió Schwarzenegger. "Mi mensaje para ellos es simple: no ganarán. Nuestras voces son más fuertes. No existe esa América blanca, sólo los Estados Unidos de América", dice su mensaje.

Schwarzenegger, también exculturista, señaló además que ha trabajado con el Centro Wiesenthal durante décadas y admira "la misión del Centro de expandir la tolerancia a través de la educación y combatir el odio en toda América, en las calles y en internet".