"Para mí eres una perra cruzada": La tensísima entrevista de una periodista colombiana a un líder del KKK

"Quieren un país en el que todos sean blancos y cristianos". Es lo que explica la periodista Ilia Calderón, de la cadena de noticias Univisión, sobre el grupo del hombre al que entrevistó el pasado 8 de julio: Los Loyal White Knights, (los Leales Caballeros Blancos). Se trata de una rama del Ku Klux Klan.

Calderón, una periodista colombiana de piel oscura, acudió a entrevistar al líder de este grupo, Christopher Barker, para "conocer un poco más" sobre ellos y sus ideas. Una entrevista que causó incertidumbre entre ella y sus compañeros antes incluso de hacerla, ya que una periodista de una raza que no sea la blanca entrevistando al líder de un grupo supremacista blanco podría derivar (y derivó) en una situación muy incómoda.

Para realizar la entrevista, los supremacistas los condujeron al equipo de Univisión una casa que sería la sede central del grupo. Allí, la periodista colombiana decide quedarse en el coche mientras el resto de sus compañeros (la productora y los cámaras) graban dentro de la vivienda. Entre otras cosas, se encuentran con estatuas de gente de color con sogas al cuello o miniaturas del KKK.

"NO HABÍA VISTO A NADIE MIRAR CON TANTO ODIO"

La entrevista se realizó en una parte de la propiedad al aire libre. Un claro en un bosque donde el grupo supremacista realiza los rituales en total oscuridad. Una vez que ven que la periodista es hispana, los supremacistas blancos se sorprenden. "Nunca había visto a nadie mirar a alguien con tanto odio", asegura la productora de Univisión que les acompañaba en una entrevista para la misma cadena.

"Lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad", explica Calderón. En el encuentro, los supremacistas defendieron que ellos no eran racistas y que únicamente seguían lo que decía la Biblia. "Sentí que no valía la pena argumentar, él estaba muy cerrado en sus creencias", cuenta la periodista.

Ilia Calderón fue, según el grupo radical, la primera persona de color en presencial un ritual como ese en aquella propiedad. Permitieron grabar la quema de la cruz, la marca distintiva del KKK. "Mostramos al mundo la luz de Cristo", dice uno de los asistentes a la ceremonia. "¿Por qué odian a los judíos?", le pregunta en un momento dado la periodista a Barker, "porque Cristo me lo pidió", contesta él rotundamente.

"Ninguna persona negra se sienta en mi mesa a comer conmigo" o "eres la primera persona negra que está aquí", son sólo algunas de las frases Calderón tuvo que soportar, siempre seria y manteniendo la calma, de la pareja de radicales. En un momento dado le amenazan: "Te vamos a quemar como lo dijo Dios (...) Para mí eres una perra cruzada".

Calderón cuenta a la cadena Univisión que tenía miedo, pero permaneció impasible e hizo hasta el final la polémica entrevista, a pesar de estar sentada ante un grupo que la amenaza con quemarla y ni siquiera la considera persona. Lo bueno: no hay más que ver la entrevista para saber quién es el inhumano aquí.