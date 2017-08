La Guardia Civil tuitea el parte de tráfico más sinvergüenza de la historia

Los hay que tienen cara, pero luego está Paco. Este individuo arañó un coche cuando estaba aparcando y, en lugar de rellenar el parte de accidente como es debido... fingió rellenarlo para que nadie le llamase la atención.

La imagen del mensaje que Paco dejó al propietario del coche que dañó lleva un tiempo rodando por redes sociales, pero la Guardia Civil lo ha publicado este martes en redes sociales para llamar la atención sobre la necesidad de no mentir en los atestados de tráfico.

"Paco" arañó un vehículo cuando estaba aparcando y dejó este parte y esta nota al dueño...



No me seas "Paco"

"Hola, mi nombre es Paco. Accidentalmente he golpeado tu coche y alguien me ha visto. Así que finjo apuntar mis datos y dejártelos en el parabrisas. Lo siento, Paco", dice la nota. Y la Guardia Civil pide a los conductores que "no sean Paco".

El mensaje de la Guardia Civil ha generado muchos comentarios, de conductores que se han cruzado con muchos "Pacos" en la carretera, aunque también con buena gente:

si si lamentablemente hay mucho cenutrio que tiene el seguro de adorno...te dan el golpe y se piran..a mi ya me a pasado — euge (@eugeviar) 22 de agosto de 2017

A mí han rozado, roto un faro y roto los sensores estando el coche aparcado y se han largado 😡 los seguros están para algo 😡😡😡 — eva maria (@evacubval) 22 de agosto de 2017

Todos los golpes que tiene ni coche han sido provocados por "Pacos". El día que pille a uno espero que el juez considere los atenuantes 😈 — Carmen Carrasco (@carmencr1977) 22 de agosto de 2017

Reconocerlo: todos somos Paco (al menos una vez en la vida) — Anibal Invictus (@AnibalInvic) 22 de agosto de 2017

Que jeta y sinverguenza para que pagamos los seguros para que las aseguradoras ahorren gastos.

Ponte en la posicion del dueño del vehiculo. — Jose (@Josetxuuuuu) 22 de agosto de 2017

Uno me hizo un boquete en el para golpes de atrás y, sí, me dejó una nota con el número de tlf y sus datos. Aún queda buena gente — Jose Mª Lozano (@baluta) 22 de agosto de 2017

Lo que no entiendo es por qué cuando alguien te da no deja papel ni nada. Por qué lo hacen? Por si les sube el seguro? Se van a arruinar... — Jose Rodríguez (@Josehuelva84) 22 de agosto de 2017