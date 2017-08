Las dos fotos que demuestran en qué manos está el mundo (y preocupa mucho)

¿En qué manos estamos? Es la pregunta que uno se hace si se fija bien en los dos dirigentes de una de las grandes potencias mundiales: Estados Unidos. Donald Trump ya se ha ocupado de dejar claro sus ideas xenófobas, misóginas o nacionalistas de la mano de su vicepresidente, Mike Pence. Pero hay dos fotos que realmente hacen a uno preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.

Se ha dado cuenta de ello el usuario de Twitter @HamiltonElector, que ha tuiteado las dos fotos juntas y ha acumulado ya más de 62.000 retuits. Cualquiera que vea las fotos podría pensar que a Trump y a Pence les faltan algunas luces...

The President and Vice President of the United States pic.twitter.com/8Sy8iaDMIa