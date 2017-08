Duras críticas a TVE por esta entrevista a una joven musulmana

El programa La Mañana de TVE, presentado por Silvia Jato, está recibiendo duras críticas en las redes sociales por la entrevista que han realizado a Miriam Hatibi, portavoz de la Fundación Ibn Battuta, tras los atentados de la pasada semana en Barcelona.

Hatibi, nacida y crecida en la capital catalana, ha vivido momentos tensos con uno de los tertulianos del programa, que ha comenzado a preguntarle por qué no se pueden construir iglesias cristianas en Marruecos.

La joven, que ya había tenido un pequeño encontronazo con Jato cuando ésta le ha preguntado si está integrada en España, ha respondido al tertuliano: "Primero, me estás hablando de Marruecos cuando yo soy una persona que ha nacido y crecido en Barcelona, ¿vale? O sea, me parece muy interesante tu testimonio, pero nunca he vivido en ese país".

Además, Hatibi, ha asegurado que muchos españoles que vivieron en Marruecos durante el protectorado han contado, a través de un proyecto realizado por jóvenes marroquíes, cómo se casaron o fueron bautizados sus hijos por el rito cristiano.

"Pero serán musulmanes, yo te estoy hablando de una capilla", respondía el tertuliano, ante el enfado de Hatibi, molesta porque se le cortara al hablar. "Me dejas acabar, porque estoy perdiendo tiempo de mi trabajo", dijo ella.

Jato tuvo que mediar entonces y asegurar a Hatibi que no estaba siendo "atacada" por nadie. Cuando el tertuliano volvió a hacer la pregunta, la joven ha repetido que "en Marruecos hay iglesias y catedrales". "¿Cristianas?", preguntó el colaborador de La Mañana. "A ver, iglesias y catedrales, ¿cómo van a ser? ¿De qué van a ser?".

La presentadora tuvo que mediar de nuevo para aclarar que Hatibi es de Barcelona y que no se trataba de que explicara "lo que no ha vivido en su vida".

La propia Hatibi ha mostrado su enfado con el tono de la entrevista poco después en Twitter, donde otros muchos se han solidarizado con ella y han criticado al programa de TVE:

Tertualiante random en TVE: Pero en marruecos hay iglesias?

Yo: Sí

TRTVE: PERO IGLESIAS CRISTIANAS?

Mira me voy de la vida. #lamañanaTVE — Míriam Hatibi (@miriamhatibi) 24 de agosto de 2017

Mi más sincero apoyo a @miriamhatibi , increíble el linchamiento del ignorante de tve, comentarios 100% cuñado#lamañanaTVE — Alberto Giraldo (@BertoGiraldo) 24 de agosto de 2017

#LaMañanaTVE, la tele de todos, lanzando bulos racistas y pidiendo cuentas por Marruecos a una Española nacida en Barcelona. — Opinador medio (@meneante) 24 de agosto de 2017

Lo que me parece Increíble, Después de ver la "entrevista" a @miriamhatibi le Sigáis Llamando a ese Personaje, Periodista...#lamañanaTVE pic.twitter.com/0yREAlDpIN — figueroa maroñas (@josguema) 24 de agosto de 2017

#LaMananaTVE @miriamhatibi vergüenza de servicios públicos. Ya no es solo la ignorancia, es el tono. — Xavi (@Xavi31672876) 24 de agosto de 2017

Increíble la ignorancia abrumadora del colega que está en #lamañanaTVE. ¿Ah, pero hay iglesias cristianas en Marruecos? (...) — Carmen Rodríguez (@MCarmen_RH) 24 de agosto de 2017

#lamañanaTVE nos presenta a unos tertulianos llenos de prejuicios y sin conocimiento sobre conceptos integración/asimilación. — Pierina (@pierina_ros17) 24 de agosto de 2017

han entrevistado a una chica musulmana en #lamañanaTVE y ha sido realmente vergonzoso el papel que han tomado los periodistas — Lluvia (@_angelasdfg) 24 de agosto de 2017