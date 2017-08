Twitter reacciona con humor a las amenazas del Estado Islámico

Tras el vídeo de ISIS amenazando a España y alabando a los terroristas que atentaron en Cataluña, esta ha sido, a grandes rasgos, la respuesta en Twitter:

Los usuarios de esta red social han decidido responder a las amenazas terroristas con humor frente al miedo que intentan imponer los miembros del Estado Islámico.

Estas han sido algunas de las ingeniosas respuestas al vídeo:

No se lo vais a crier, piro otro día yo mi siento en la acira y di repinte noto dolor fuerte in el culo. Mi había sintado in on bolardo. pic.twitter.com/8TQFRDvJA9