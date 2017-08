El nuevo cartel de 'Stranger Things' se vuelve viral por su parecido con el de 'Alien'

Si algo caracteriza a Stranger Things es que está llena de referencias a programas y anuncios de la televisión estadounidense de los años ochenta. Son muchos los que advirtieron en la primera temporada de la producción de Netflix de las similitudes que guarda con películas como Los Goonies, E.T. o Poltergeist. Esta segunda temporada no se ha quedado atrás y las primeras imágenes promocionales muestran a los niños disfrazados como los protagonistas de Cazafantasmas.

Ahí no termina las referencias. El nuevo cartel de la serie, que vuelve el 27 de octubre, ya tiene su primer "parecido razonable". El pasado jueves, en la cuenta de Twitter de la serie, se desveló la imagen promocional.

This is Will Byers. Only survivor of The Upside Down. Signing on. #StrangerThursdays begins now. pic.twitter.com/o80kd7DKMA