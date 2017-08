JxSí y la CUP aprobarán la Ley de Transitoriedad antes del referéndum del 1-O

JxSí y la CUP han dado un paso adelante, otro más, hacia la ruptura con España. Ambos partidos han ofrecido este lunes los detalles de la ley de transitoriedad jurídica, la principal de las llamadas 'leyes de desconexión' y que dotaría a una Cataluña independiente de un marco legal alternativo al español.

La ley de ruptura, que consta de 89 artículos y tres disposiciones finales (una suspensiva para el caso de que gane el no), se aprobará antes del referéndum del 1-O y prevé que Cataluña funcione como una república "al 100%" antes del 1 de octubre de 2018.

Fuentes del Gobierno han tardado apenas unos minutos en criticar la norma —"nunca entrará en vigor", han dicho— y a la Generalitat, a la que dicen que no le queda "ni un mínimo resto de sensatez". El Ejecutivo, han reiterado las mismas fuentes citadas por Europa Press, va a "hacer cumplir las leyes" y dará "respuesta a todos los intentos de los independentistas de vulnerar" el orden constitucional.

La norma, según los planes presentados hoy, entraría en vigor si gana el 'sí' a la independencia entre el 2 de octubre y unas elecciones constituyentes. Una vez celebrados los comicios se aprobaría una "constitución catalana". La misma norma quedaría en suspenso en el caso de que se impusiera el 'no'.

Entre los detalles de la Ley se establece en el punto 7 que la obtención de la nacionalidad catalana no exigirá renunciar a la española. Podrán obtener la catalana todos aquellos que tengan la nacionalidad española y que lleven dos años empadronados en Cataluña a fecha 31 de diciembre de 2016.

De igual forma, la norma contempla la amnistía para todos los investigados o condenados "por procedimientos relativos a la independencia o la construcción de la república". La medida afectaría, por tanto, al expresidente Artur Mas y a los exconsellers Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. Asimismo, la Agencia Tributaria estatal dejaría de tener la potestad recaudadora en Cataluña.

La ley desgrana muchos detalles de la estructura judicial de la que se dotaría una Cataluña independiente:

- No habría Audiencia Nacional.

-El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) se reconvertiría en el Tribunal Supremo Catalán.

- El fiscal general de la república sería nombrado por el Parlament y no por el Govern, "garantizando plena independencia".

-El nuevo Tribunal Supremo tendría también una Sala de Gobierno que sería una especia de Consejo General del Poder Judicial catalán. Estaría formada solo por jueces.

De izquierda a derecha: el diputado de JxSï Jordi Orobitg; el presidente de JxS� en el Parlament, Lluïs Corominas; el diputado de la CUP, Benet Salellas, y la diputada de la CUP, Gabriela Serra.

"EL FIN DEL PROCESISMO"

En una rueda de prensa del presidente de JxSí en el Parlament, Lluís Corominas, junto con el diputado de su grupo Jordi Orobitg y los diputados de la CUP Benet Salellas y Gabriela Serra, se ha desvelado el nombre completo de la norma: Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.

JxSí y la CUP buscan dar con esta ley "la seguridad jurídica que queremos que haya en todo momento en este proceso y la transparencia, pues faltan 35 días para votar y con un periodo suficientemente largo de tiempo el ciudadano conocerá cuáles son las consecuencias de su voto, sea 'sí' o 'no'", ha afirmado el presidente del grupo de Junts pel Sí, Lluís Corominas.

En su comparecencia, Corominas ha criticado a los que han intentado que el pacto entre las fuerzas independentistas '"encallase". Algo que, desde su punto de vista, no se ha producido al alcanzarse un acuerdo en el contenido de la norma y en el periodo de su aprobación.

Para el diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas la ley de transitoriedad jurídica supone "el fin del procesismo" y aspira a que se convierta en un elemento que contribuya a incrementar la participación el 1-O ya que, desde su punto de vista, los ciudadanos ya saben antes de votar las consecuencias de un 'sí' a la ruptura: "Ahora ya saben que se activa esta transitoriedad (...) ahora saben que nacerá una república catalana, y todos los que no quieran ese nacimiento están interpelados", ha argumentado.

📽 @InesArrimadas "La ley de transitoriedad es un golpe contra el sentido común y contra los principios básicos de la democracia" pic.twitter.com/rA9fvhDwVE — Ciudadanos (@CiudadanosCs) August 28, 2017

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañado por los miembros de la ejecutiva, José Luis Ábalos, Cristina Narbona, Adriana Lastra y Óscar Puente, reunidos hoy en Madrid.

LA MANO TENDIDA DEL PSOE

Además, hoy se ha sabido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han conversado este lunes por la mañana a propósito del anuncio de Junts pel Sí y de la CUP. En rueda de prensa, tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, el portavoz socialista, Óscar Puente, ha señalado que Sánchez le había trasmitido a Rajoy la postura del partido de "rechazo frontal a lo que supone un engaño y un nuevo desafío" al Estado de derecho.

"Se han comprometido -ha continuado- a tener una comunicación fluida con este asunto, para instrumentalizar una posición conjunta de respuesta a este desafío del soberanismo catalán". Le ha reiterado, igualmente, el compromiso del PSOE y su apoyo a una respuesta conjunta ante esas posiciones de las fuerzas separatistas catalanas.

Puente ha precisado que su partido se opone a ese referéndum porque es "un engaño más" a los catalanes y ha precisado que "no habrá referéndum" y que, en caso de que se celebre algún tipo de consulta, ésta no tendrá ningún tipo de garantías democráticas, por lo que el 2 de octubre "no puede haber una república catalana".

Desde el PSOE avisan de que el referéndum es "un engaño más a los catalanes" Preguntado sobre si en la conversación mantenida entre Sánchez y Rajoy se había tratado alguna otra cuestión, el también alcalde de Valladolid ha detallado que ambos han hablado por teléfono para que PSOE y PP "vayan de la mano" en su respuesta al "desafío" de la Generalitat.