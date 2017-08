La mansión de los perros de Paris Hilton te dará entre envidia y vergüenza

¿Qué tal tratas a tu perro? Seguro que más que bien. Si lo alimentas, lo paseas, le das cobijo y un poco de cariño has cumplido con todas sus necesidades. Pero, obviamente, el concepto necesidades es ampliamente variable en este capitalista mundo del siglo XXI.

Para muestra, un botón. En concreto, Paris Hilton. Ella misma demuestra cuán diversas son las necesidades, incluidas las de las mascotas, hoy día. La princesa rosa publicó un tuit el pasado viernes 25 de agosto que tiene más de 33.000 retuits y 94.000 me gusta en tres días.

"Mis perros viven en esta mansión de dos plantas que tiene aire acondicionado, calefacción, muebles de diseño y una lámpara de araña. Me encanta".

My dogs live in this two-story doggy mansion that has air conditioning, heating, designer furniture, and a chandelier. Loves it pic.twitter.com/4dXAf5XPXV