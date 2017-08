Constance Hall es una conocida bloguera australiana que suele dar consejos en sus redes sociales acerca de la maternidad: es madre de cuatro hijos pequeños, así que sabe de qué habla. Con más de 1,1 millones de seguidores en Facebook y otros 240.000 en Instagram, sus escritos sobre el feminismo, las contradicciones de la maternidad ("Te pasas el día entero deseando tener un respiro de las mismas personas que querrías que nunca se fueran") y las dificultades de la crianza generan miles de me gusta y comentarios.

Ahora, Hall ha sacado a relucir uno de los temas que más preocupan a todo el mundo los padres de todo el mundo: cómo practicar sexo cuando tienes hijos. La bloguera se preocupa no tanto de la logística como de la intención en sí.

"La semana pasada entrevisté alguna gente para hablar de sexo. Me interesa en particular cómo evolucionan las relaciones sexuales femeninas a largo plazo", explicaba Hall en un nuevo post. En él ha explicado que ha hablado con la sexóloga australiana Nikki Goldstein sobre por qué se pierde el interés en las relaciones sexuales y se prefiere "tomar una taza de té o unas tostadas" antes que pasar un rato en la cama con la pareja.

Para ella, dos son los problemas principales de la falta de sexo. Por un lado, que un miembro de la pareja no tenga en cuenta al otro. "¿Quién coño quiere tirarse a un tipo que no le tiene en cuenta? Cuando alguien deja todas sus pisadas sucias por el suelo que acabas de barrer, o llega de trabajar antes que tú pero no se pone con la cena, o se dedica a dormir mientras tú llevas a los niños al colegio corriendo. Yo no. Así que puedes seguir masturbándote, como yo haría".

"El otro problema", continúa Constance Hall, "es la falta de importancia que se le da al orgasmo femenino". "Un terapeuta sexual me dijo que 'una mujer que no se corre es como si los dos os arreglarais para pasar un estupendo día fuera, os montarais en el tren, éste llegara a su destino... y sólo se bajara él", cuenta con humor.

Por sus consultas a sexólogos, la bloguera ha aprendido que los "juegos postcoitales son las respuesta". "Se suele considerar que el sexo acaba cuando el hombre eyacula su amado y sagrado sirope, se da la vuelta y a dormir... '¡Levantad, chavales! ¿Sabéis qué? ¡No todo gira alrededor de vosotros!' Los dedos, la boca y los juguetes sexuales son el camino para el futuro, aunque sé que es duro aceptar que el glorioso pene raramente acaba el trabajo". Según un informe de la cadena ABC, el 75% de las mujeres no llegan al orgasmo sólo con la penetración, y de hecho entre el 10% y el 15% nunca alcanza el clímax. Sin embargo, una vez logrado el orgasmo femenino dura 20 segundos de media, frente a los entre 3 y 10 segundos del masculino.

La bloguera asegura haber aprendido dos cosas, al menos para empezar: que la frecuencia sexual varía muchísimo según las parejas ("de media, puede ir de una vez a la semana a una al mes") y que la incorporación de la mujer a la vida laboral, así como su mayor carga de trabajo y el hecho de que pasen más tiempo con sus hijos, también hace que se tenga menos tiempo para el sexo.

"Recordad: ayudadnos, tocadnos de vez en cuando de forma no sexual, y sobre todo, tenednos en cuenta. Porque lo que hagáis fuera del dormitorio genera un impacto directo en lo que hagamos dentro de él", remata.

Con tal declaración de intenciones, no es de extrañar que la publicación haya generado más de 4.000 reacciones en Facebook, 3.500 comentarios y haya sido compartido 3.600 veces.





Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest