Rufián asegura que ERC no negocia con Podemos una moción de censura contra Rajoy

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha negado que en la reciente reunión entre dirigentes de su partido y Podemos se negociase un hipotético apoyo de los republicanos catalanes a una eventual moción de censura contra Mariano Rajoy.

El portavoz de ERC ha dicho que la reunión participaron Oriol Junqueras y Marta Rovira por ERC, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el portavoz de En Comú Podém en el Congreso, Xavier Domènech.

"Nos parece normal y muy sano que se hable. Lo anormal era lo que pasaba" antes, ha dicho Rufián, quien ha insistido en que es "positivo" que dialoguen "las fuerzas de izquierda". Rufián ha recordado que ERC ha votado a favor del "cien por cien de las iniciativas de Podemos".

Rufián ha añadido que el PSOE ya ha dicho que no tiene pensado presentar una moción de censura y ha subrayado que ERC no dará su apoyo a "ningún candidato a la presidencia del Gobierno que no dé su apoyo al referéndum de autodeterminación en Cataluña".

"Quien crea que ERC dará su apoyo a un presidente que niegue de forma reiterada el derecho a votar del pueblo de Cataluña se equivoca o desconoce enormemente el ADN de este partido", ha aclarado.

Sobre la Ley de Transitoriedad Política registrada en el Parlamento catalán, Rufián ha señalado que, aunque había "discrepancias en los tiempos" entre las fuerzas que la respaldan, al final "todo el mundo estaba por lo mismo, establecer el marco legal de la futura República catalana si el pueblo así lo vota".

PROMETE ELECCIONES SI GANA EL 'NO'

Rufián ha asegurado que, "si el pueblo de Catalunya vota que sí" en el referéndum del 1 de octubre, "habrá un proceso constituyente de la República catalana". "Y si vota que no, habrá elecciones autonómicas", ha prometido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rufián ha afirmado que el proceso "es imparable" porque el 80% quiere votar en el referéndum. "No nos ponemos fechas. Somos soldados no armados del Gobierno de la Generalitat, que nadie se asuste", ha manifestado.

Además, ha destacado que, en un referéndum, no tiene que haber porcentajes de votos que puedan limitar el resultado, sino que, simplemente, los 'síes', deben ser más de los 'noes'.

A su juicio, "al final, el pragmatismo triunfará", y ha apelado a "entidades supranacionales" que entiende que "tutelarán el proceso si, al final, la gente vota que sí el 1 de octubre".

"Estamos absolutamente convencidos de que, al final, el Estado español será el primer interesado en que a Catalunya le vaya bien", ha añadido.

En caso de que el 1 de octubre gane el independentismo, cree que "la imagen de los diputados de ERC marchando del Congreso será potentísima a nivel internacional".