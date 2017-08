TVE se ha convertido este miércoles en objeto de duras críticas por su retransmisión de la comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados para hablar de la corrupción y la financiación ilegal del PP.

El detalle que ha provocado la indignación de los internautas ha sido la decisión de cortar la intervención de Pablo Iglesias, de Unidos Podemos, para conectar con la Tomatina de Buñol.

Estos son algunos de los comentarios sobre lo que muchos califican de "manipulación":

Que raro. Mira que he intentado ver en @tve_tve a @Pablo_Iglesias_ preguntando a Rajoy sobre la corrupción, pero no hubo manera

TVE corta la intervención de @Pablo_Iglesias_

No la de otro, la de él. Y ahora qué? Hay manipulación o no? Quien se atreve a decir que no?