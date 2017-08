Una de las pesadillas más comunes consiste en verse completamente desnudo en mitad de una sala repleta de gente. Aunque sea solo en el subconsciente, hace que la persona que la sufre se sienta ruborizada y avergonzada. Pero ¿por qué? Al fin y al cabo, la desnudez es el estado natural del ser humano.

"Recuerda cuando eras un bebé o piensa en cuando ves a uno de ellos. Los bebés no tienen vergüenza alguna porque aún no saben lo que es la vergüenza", comenta Sharamine Clarke, que lleva tres años siguiendo un estilo de vida naturista.

Son naturistas aquellas personas que, entre otras cosas, se desnudan en determinadas áreas señalizadas. Estas personas tienen algo que enseñarle al mundo sobre la confianza en uno mismo. Los naturistas no solo aceptan completamente su cuerpo, sino también el de los demás. Están orgullosos y no les da miedo que les vean como vinieron al mundo.

"[El naturismo] me hizo valorar mi cuerpo por lo que era capaz de crear", explica Andrea Budzey, madre de dos hijos, a quien, hasta que visitó un parque nudista, le costaba aceptar su cuerpo tras los partos. "Dejé de sentirme como si estuviera cargando con varios kilos de más y no sufrí más por no tener un cuerpo perfecto, porque estaba orgullosa del mío".

Samantha Kaine Gruen (en la imagen) lleva 25 años siendo naturista y afirma que la actitud tolerante de la comunidad naturista fue lo que la ayudó a sentirse cómoda consigo misma en su estado natural.

"Aprendí a apreciarme a mí misma primero por dentro y luego por fuera en vez de al revés. Creo que fue gracias a formar parte de una comunidad que me aceptaba por cómo era, sin tener en cuenta el color de mi piel ni el hecho de que fuera mujer o ese tipo de cosas. Es simplemente aceptación de todas mis facetas", sostiene.

No todo el mundo tiene un cuerpo de modelo, y he ahí la cuestión.

Tony Cooke, también naturista, coincide con ella. Tras ir a un parque naturista y darse cuenta de la gran cantidad de formas y tamaños de cuerpos que existen, fue fácil aceptarse a sí mismo.

"No todo el mundo tiene un cuerpo de modelo, y he ahí la cuestión", comenta acerca de los parques naturistas. "La gente te acepta tal y como eres. No quería que nadie me viera la tripa, no quería que me vieran el tamaño del pene... pero ahora me siento algo así como: "Eh, está justo aquí, por si te interesa verlo".

Entonces, ¿cuál es la diferencia exacta entre un nudista y un naturista? Parece ser que ambos términos se pueden usar de forma indistinta "hasta cierto punto", según Stéphane Deschênes, dueña del parque naturista familiar Bare Oaks, en Ontario (Canadá).

"Depende mucho de la parte del mundo en la que estés. Personalmente, prefiero el término 'naturista', porque no se trata solo de desnudarse, sino de tener un estilo de vida más natural. La desnudez es nuestro estado natural. Es solo una herramienta que usamos para aceptarnos a nosotros mismos. Solo cuando nos desnudamos percibimos quiénes somos en realidad", señala.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Canadá y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.