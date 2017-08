Un robot escribe el nuevo libro de 'Juego de tronos' ante la falta de entusiasmo de George R.R. Martin

George R.R. Martin debía publicar Vientos de invierno, la sexta entrega de Canción de hielo y fuego, en la primavera del año pasado, 2016, justo antes del estreno de la sexta temporada de la serie televisiva Juego de tronos. Sin embargo, el escritor fue incapaz de cumplir los plazos de la editorial, pero no es que incumpliera aquel plazo, es que todavía no hay fecha de publicación a la vista. Por eso un ingeniero ha creado un robot, un sistema de inteligencia artificial (IA), para que escriba la continuación de la saga que tiene a medio planeta con el colmillo goteando.

"Obviamente no es perfecta", reconoce Zack Thoutt en declaraciones a Motherboard. Según explica, le dio las 5.376 páginas de las cinco primeras entregas al sistema de inteligencia artificial que él mismo había creado, y este sistema ha generado sus propias predicciones de por donde pueden ir las tramas y ha escrito los primeros capítulos de Vientos de invierno.

Obviamente, matiza, el resultado no es El Quijote, ni por lo que pasa ni por el estilo, pero defiende el informático que al menos las frases son relativamente comprensibles y la máquina de IA puede deducir sus propias hipótesis sobre las tramas, entre lo que marca el autor y lo que desean los fans. En la web GitHub se puede ver el resultado.

"No está construyendo una historia a largo plazo, la gramática no es perfecta... pero esta nueva red es capaz de entender los conceptos básicos de la lengua inglesa y la estructura del estilo de George R.R. Martin por si misma", afirma el ingeniero.

El autor original de la saga, pese a esta novedad tan estrambótica, parece que está ultimando los detalles de Vientos de invierno, tarde pero poco a poco. Oficialmente, se espera que en 2018 publique finalmente esta entrega que tanto se le resiste y ha dicho públicamente que, en paralelo, trabaja en dos novelas complementarias sobre el universo de Poniente. De momento, se pasea por Twitter para enseñarnos cómo era de pequeño... aunque lo que quiere el personal es un libro nuevo.

#TBT back when I was just a sweet summer child. pic.twitter.com/4L02yufpju