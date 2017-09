El futbolista Xavi Hernández ha asegurado que, aunque tiene en "un pedestal" al exseleccionador Vicente Del Bosque, éste le falló.

"Le tengo en un pedestal, pero me falló", ha sentenciado en una entrevista en Marca, en la que explica que durante el Mundial de 2014 se enteró "en el último segundo de la charla" de que sería suplente ante Chile, sólo una hora y media antes del inicio del partido.

"Y me sentí engañado. Fue una decepción muy fuerte. Me quiso poner luego ante Australia. Le confesé que no estaba para jugar. Del Bosque es una buena persona y un bonachón. Le tengo en un pedestal, pero me falló", asegura.

En cambio, sobre Luis Aragonés dice que provocó un cambio en su carrera. "Era importante en el Barça, pero no clave. Desde el minuto uno me dijo que yo era el jefe, que tenía las espaldas muy anchas y que si fallaba yo, fallaba él", recuerda.

"Era un maestro en gestión de grupo. A mí me decía: 'Usted y diez japoneses, que me dan igual, que si está usted yo estoy tranquilo. Usted no está puesto por el ayuntamiento", rememora Xavi.