Habló de un producto e Instagram se lo sugirió horas después en uno de sus anuncios

Nunca había buscado información en Google sobre microproyectores para móviles. Tampoco había compartido información sobre estos productos en redes sociales. Ni había hablado de ellos en aplicaciones de mensajería instantánea, y ni siquiera le había dado a Me gusta en ninguna publicación sobre estos aparatos. Sin embargo, horas después de tener una conversación en voz alta sobre estos dispositivos con su primo, Instagram se lo ofreció en forma de anuncio publicitario.

Así lo relata Damien Le Nouaille en el post Instagram te escucha publicado el 25 de agosto en medium.com y así se lo ha contado por teléfono a El HuffPost. "No trabajo para ninguna empresa competidora de Instagram, no tengo nada contra ellos, soy autónomo... de hecho, me gusta como red social ", añade este programador francés afincando en París y con familia española.

Le Nouaille cuenta que su relato es el resultado de un experimento. Había notado que su app le sugería productos de los que hablaba con sus amigos y decidió hacer una prueba definitiva que contaría en un blog. "Quería chequear que no soy al único que le pasa y ver qué me decía la gente", explica. Y lo que le dijeron más de 20 personas es que a ellos les había pasado lo mismo. "Otros dicen que soy un mentiroso pero no me lo he inventado", asegura al otro lado del teléfono.

Durante sus vacaciones de verano por España, Le Nouaille hizo una excursión con su familia y ahí fue cuando habló con su primo del microproyector. En ese momento su iPhone 7 Plus estaba en la mochila con batería baja y había pasado una hora desde la última vez que había usado Instagram. "La app estaba en background (activa en segundo plano)", cuenta a El HuffPost.

"Estaba hablando con mi primo (en español) sobre un producto que me gustaría comprar: un microproyector conectado por Bluetooth para compartir vídeos en una pared desde el móvil. Recuerdo que dije algo como que sería increíble poder compartir vídeos de nuestra excursión con los que no vinieron en una pared. Mi primo contestó diciendo que había muchos productos y que podría probar uno", cuenta en su post.

La conversación fue de cinco minutos y fue al día siguiente cuando llegó la sorpresa: "Chequeé mi Instagram y adivina qué, vi un anuncio del proyector en el muro". "Me dio miedo", asegura

Le Nouaille quiere con este post entender cómo trabaja la red social. "Por favor, Instagram, explicadme cómo lo hacéis. Soy desarrollador, sé como cómo trabajan iOS y las networks, y todavía me genera curiosidad la tecnología que usáis", escribe.

La única explicación posible que encuentra es que Instagram utiliza el micrófono, activado por defecto para hacer stories, para interceptar nuestras conversaciones.

¿Es así? El HuffPost se ha puesto en contacto con Instagram y remiten a una publicación realizada por Facebook en 2016. "Facebook no utiliza el micrófono de tu teléfono para informar de publicidad ni para cambiar lo que ves en el Feed de noticias. Algunos artículos recientes sugieren que debemos de estar escuchando las conversaciones de la gente para mostrarles anuncios pertinentes. Esto no es cierto. Mostramos anuncios en base a los intereses de la gente y a otras informaciones del perfil, no es base a lo que la gente dice en voz alta". Y añaden: "Sólo tenemos acceso a tu micrófono si has dado el permiso de nuestra aplicación y si estás utilizando activamente una característica específica que requiere audio".