Se llama Guadalupe, es de Sevilla y apasionada de Juego de Tronos. Hasta ahí, todo normal, salvo porque más de un millón y medio de personas ya han visto un vídeo grabado por su nieta en el que comenta el final de la última temporada de mientras lo ve.

Su narración simultánea, realizada desde un sillón y mientras se abanica o se toma una infusión, dura dos minutos y medio y ni un solo segundo tiene desperdicio.

ATENCIÓN: A partir de este punto puedes toparte con algún spoiler, por lo que si no has visto la séptima temporada de 'Juego de Tronos' completa quizá sea mejor que guardes esta lectura para más adelante.

"El Nieve se va a casar con la reina, me imagino. Esa tiene dos huevos", "Uy, qué satisfecha me he quedado con que el tipo haya muerto", son algunos de sus descacharrantes comentarios. Cuando termina el capítulo se queda decepcionada por tener que esperar hasta 2019 para la próxima temporada. "¿Ya se ha acabado? ¡En dos años me he muerto yo! ¡Y ahora me muero yo con el intríngulis y yo ahí pensando... esto pongo yo una demanda pero ya!", exclama.

Según ha contado su nieta Paula a Verne, Guadalupe es fan de muchas series como Breaking Bad o Narcos, que será a la próxima a la que le hinque el diente.