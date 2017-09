Chicharito —así se le conoce en el mundo del fútbol— y Andrea Duro no sólo no se esconden ya, sino que desde que saben que su relación es conocida, les encanta demostrar públicamente el buen momento por el que pasan. Fotos de flores, frases románticas y declaraciones de amor en forma de proverbios son el rastro que ambos dejan de su relación en sus redes.

El último en hacerlo ha sido el jugador del West Ham —equipo de la liga inglesa—, que ha dedicado a su novia un story en el que sentencia que es "jodidamente perfecta". "No conozco una forma mejor de hacer las cosas que todas las tuyas. Y no dejes que nadie, nunca, te diga lo contrario. Yo no voy a dejar de repetírtelo nunca. Así que si se te olvida, ven a buscarme", sostiene.

El 'stroy' que Chicharito ha dedicado a su novia, Andrea Duro

No es la primera vez que el futbolista usa esta clase de publicaciones para deleite de su novia —y de sus fans—, hace unas semanas le dedicó este proverbio:

Solo un ratito... de esos... ❤️ Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 7:39 PDT

Después de muchos meses jugando al gato y al ratón el futbolista Javier Hernández y la actriz Andrea Duro posaron juntos en Instagram por primera vez a principios de agosto. Hasta entonces el exjugador del Real Madrid y la actriz de Física o Química y Velvet Colección han estado mostrando su relación por Instagram de forma furtiva, sin aparecer nunca juntos.

Pensarán y dirán lo que quieran 🤷🏽‍♂️... Pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla... ❤️😁🤤 #imsorry #feliz Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 6 de Ago de 2017 a la(s) 4:34 PDT

La relación empezó con Chicharito dejando un comentario en una de las fotografías de Instagram de Duro asegurando que quería conocerla. Poco después la propia actriz comentaba en un vídeo en su Stories que el crepe que se estaba comiendo junto a una amiga estaba "tan bueno como Javier Hernández".