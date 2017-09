'Star Wars' pierde a su tercer director

El director Colin Trevorrow (Jurassic World) ha abandonado el tercer capítulo de la última trilogía de La Guerra de las Galaxias, ha anunciado este martes el estudio Lucasfilm, que ha señalado las discrepancias de su visión con la del cineasta como la causa.

"Lucasfilm y Colin Trevorrow han decidido conjuntamente separarse en Star Wars: Episodio IX", ha explicado Lucasfilm en un comunicado. "Colin ha sido un colaborador maravilloso en todo el proceso de desarrollo, pero hemos llegado a la conclusión de que nuestras visiones para el proyecto difieren. Le deseamos lo mejor y compartiremos más información sobre la película pronto", afirman

La revista especializada The Hollywood Reporter ha indicado, citando fuentes anónimas, que los principales problemas estaban en el libreto, con Trevorrow siendo obligado a reescribir varias partes. La relación entre el director y la jefa de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, se había hecho "inmanejable".

Colin Trevorrow en la 'premiere' de 'The Book of Henry' en California el 14 de junio de 2017.

La prensa especializada especulaba con la salida de Trevorrow desde el fracaso de su reciente film, The Book of Henry. "Colin es un hombre inteligente y un buen tipo. Estaba megaemocionado por esta película", ha asegurado Nick de Semlyen, editor de la revista especializada británica Empire.

En junio, Lucasfilm despidió al dúo de directores Phil Lord y Chris Miller (Infiltrados en clase, La Legopelícula), que estaban a pocas semanas de terminar la grabación principal del muy esperado spin off de la película sobre Han Solo.

Después de algunos encontronazos con Kennedy y con el guionista Lawrence Kasdan, según la prensa, el par fue reemplazado por el ganador del Óscar Ron Howard.

Aunque no estrictamente por diferencias creativas, el director de Los cuatro fantásticos Josh Trank abandonó un proyecto para desarrollar un spin off en 2015, destacando la enorme presión que significaba estar involucrado en la franquicia. El proyecto, que según reportes de prensa sería una historia sobre el cazarrecompensas Boba Fett, no tiene aún remplazo para dirigir ni fecha de estreno.

La noticia ha desatado una ola de especulaciones sobre el reemplazo, además de importantes críticas a Lucasfilm por la alta rotación de sus directores. Entre los nombres que suenan con más fuerza está el británico Christopher Nolan (Origen, Dunkerque), Zack Snyder (Batman vs. Superman) y el enigmático David Lynch (Twin Peaks), que rechazó hacer en 1983 El regreso del Jedi.

La película de Han Solo, aún sin título, está prevista para el 25 de mayo de 2018, mientras que el Episodio IX está previsto para un año después. El Episodio VIII: Los últimos Jedi, la próxima cinta de la saga, dirigida por Rian Johnson, se estrena el 15 de diciembre.

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest