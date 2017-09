Suecia rechaza dar asilo a una anciana afgana de 106 años

Se llama Bibihal Uzbeki, tiene 106 años y es casi con seguridad la refugiada más anciana de Europa. Afgana, hizo un peligroso viaje a Europa, trasladada por su hijo y su nieto a través de montañas, desiertos y bosques, pero ahora, cuando se creía en paz, se enfrenta a la deportación después de que Suecia haya rechazado su solicitud de asilo.

La carta de denegación le llegó a la familia de Bibihal, discapacitada y que apenas puede hablar, durante el Ramadán. Desde que recibió la noticia su salud ha empeorado, llegando incluso a sufrir un accidente cerebrovascular. "Mis hermanas estaban llorando", explicó a los medios locales Mohammed Uzbeki, de 22 años, nieta de la señora. "Mi abuela me preguntó: '¿Por qué estáis llorando?". Así que, aunque se lo han tratado de ocultar, lo acabó sabiendo. Y sufriendo por ello.

Sus allegados han apelado el rechazo (se permiten hasta tres apelaciones), aunque el proceso se demorará tanto en el tiempo que puede que para cuando se llegue a un acuerdo ya sea demasiado tarde. Este rechazo no sólo implica a la anciana, sino al resto de su familia, porque las autoridades entienden que su lugar de origen ya no es tan peligroso y podrían volver, según la revisión anual que hacen de los casos.

