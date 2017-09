Twitter clama #ProuPuigdemont (#Basta Puigdemont)

Desde primera hora de este miércoles, los ciudadanos se han asomado a redes sociales para manifestarse a favor y en contra de lo que estaba sucediendo en el Parlament catalán. La indignación se ha convertido en trending topic bajo el hashtag #ProuPuigdemont (#Basta Puigdemont, en catalán) recién iniciada la tarde hasta inundarTwitter de las distintas razones de muchos de ususarios para despedir al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Las críticas se han vertido sobre la promoción de la Ley del Referéndum, la manera en que se ha apreciado la legalidad y la propia gestión del presidente catalán.

Hubo quien le pidió que se fuera.

Y quien le pidió algo más.

Pero aquellos que están a favor de la Ley también han decantado sus opiniones en redes sociales, bajo el mismo hashtag.

-Hablamos?

-No

-Hablamos?

-No

-Hablamos?

-No

-Hablamos?

-No

-Hablamos?

-No

-Pues me voy

-Nazi! Antidemócrata! Dictador! #ProuPuigdemont