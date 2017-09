Irma se asoma a Cuba y EEUU, José le sigue de cerca y Katia va hacia México

Primero fue Harvey y ahora es Irma quien, junto a la amenaza de José y Katia, está sembrando el pánico y el caos a su paso. La situación climática ha llegado a un punto que la temporada de ciclones en el Atlántico norte ha marcado este 2017 varios récords y las autoridades avisan: lo peor está todavía por llegar. El potente ciclón Irma pasa este viernes entre Bahamas y la costa norte de Cuba en su camino hacia Florida, en un mar del Caribe que tiene además otro ciclón de categoría 4, José, siguiendo su estela en el Atlántico y a Katia, que se fortalece rumbo a México. La situación es caótica y no hay casi margen para reaccionar.

Harvey mató a medio centenar de personas, dejó más de 32.000 desplazados y unos daños para los que el Congreso de EEUU acaba de aprobar 15.250 millones de dólares. Y cuando la situación no podía ser más desoladora en territorio estadounidense, principalmente en el estado de Texas, ahora es el turno de Irma, el huracán más fuerte jamás registrado en el Atlántico.

Con vientos de casi 300 kilómetros por hora y generando más energía que los ocho ciclones que han afectado previamente la misma zona, Irma cruza desde el miércoles el Caribe arrasando las islas que se encuentra a su paso y sigue su trayectoria hacia territorio continental estadounidense, a donde se prevé que llegue el fin de semana con Miami, y principalmente Florida, en el ojo de la tempestad. Las predicciones apuntan a que será el lugar donde el impacto será mayor. Toda la franja del Miami metropolitano, donde viven seis millones de personas y una zona que se extiende paralela al océano, se encuentra en peligro extremo.

El huracán Irma a su paso por el Caribe en dirección a Florida

Harvey inundó Texas, pero el suministro de energía se mantuvo en cierta medida, posibilitando las comunicaciones, televisión, internet, etc., y el uso de equipamientos. Pero Irma podría llegar a paralizar la nervadura energética de Florida, dejándola inoperante. Si bien Harvey batió récords con la lluvia, Irma lo está haciendo en términos de potencia bruta.

De ahí que el jefe de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA) haya lanzado este viernes la madre de todas las alertas: "Irma va a devastar Estados Unidos. Partes de Florida estarán sin luz días, si no más". En la misma línea se ha manifestado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha advertido a la ciudadanía de que este huracán tiene un "potencial destructor absolutamente histórico".

I encourage EVERYONE in the path of #HurricaneIrma to heed the advice and orders of local & state officials! https://t.co/AQmawTpZs0