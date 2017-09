Otegi se mofa de Albert Rivera con este irónico vaticinio

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, concedió este sábado una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3, donde, además de hablar sobre la actualidad catalana, respondió a Albert Rivera.

El pasado jueves, el líder de Ciudadanos le recordó el atentado del Hipercor de Barcelona cuando Otegi tuiteó una fotografía con su gato y el mensaje "We ❤️ CAT".

Cuando asesinabais a familias en Vic, en el Hipercor de Barcelona o matabais a concejales y policías catalanes también nos 'querías' mucho. https://t.co/rsgDZggzAe — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de septiembre de 2017

En la entrevista de este sábado le recordaron este mensaje de Albert Rivera y Otegi respondió tirando de ironía:

"Pienso que este señor tiene mucho interés en que yo le entre pero no le voy a entrar. Y creo que él busca un protagonismo que yo no le voy a conceder. Además, le voy a hacer una predicción: yo creo que en los próximos años, en el panorama general de España, el único Rivera que va a ser referente realmente en el Estado va a ser el hijo de Isabel Pantoja, que es Kiko Rivera".

Según Otegi, el líder de Ciudadanos "es una persona que está tratando de confrontar" con él "permanentemente". El líder abertxale cree que Rivera piensa que él no está "entrenado" en discutir con él e ironiza asegurando que no lo está porque Ciudadanos (al que llama "Ciudadans") no tiene más que dos concejales en Euskadi.