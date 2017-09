María, a pocas horas de tocar tierra en Puerto Rico como huracán de categoría 5

El poderoso huracán de categoría 5 María tocará tierra en la costa sur de Puerto Rico en las próximas horas, informó esta mañana de miércoles el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

A las 02.00 hora local de Puerto Rico (seis horas más en la España peninsular), el ojo de María estaba ubicado 140 kilómetros al sureste de San Juan y avanzaba a una velocidad de 17 kilómetros por hora en dirección oeste-noroeste. Sus efectos se han empezado a notar en la isla de Vieques, a 10 kilómetros al sureste del país.

