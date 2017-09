Las estrellas de la NBA, en guerra contra Donald Trump

Guerra abierta entre las estrellas de la NBA y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y todo por la tradicional recepción presidencial en la Casa Blanca al campeón de la NBA. Stephen Curry, líder de los Golden State Warriors, campeón la pasada temporada, anunció que no quería ir a ver al presidente estadounidense.

"No quiero ir, sigo pensando lo mismo", dijo Curry a la prensa, generando todo un problema para su franquicia, cuyos responsables no saben bien qué hacer. "Todavía no sabemos qué vamos a hacer. Debemos pensarlo bien y nos tomaremos un tiempo para tomar una decisión", ha asegurado el general manager de los Warriors, Bob Myers, según recoge ESPN.

El entrenador del equipo, Steve Kerr, ha asegurado que espera que se tome una decisión grupal. "Todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos todos por las vacaciones de verano. Es importante que todos expresen su opinión, no sólo los jugadores, también los técnicos y los dueños.

Pero parece que la opinión de Curry está lejos de cambiar. De hecho, él espera que inspire una tendencia. "Actuando y no acudiendo, espero que inspire un cambio respecto a lo que toleramos en este país, lo que se acepta y sobre lo que hacemos la vista gorda. No es sólo el hecho de no ir. Hay cosas que tienes que hacer para que cale el mensaje", ha expresado el baloncestista.

Al conocer la noticia, Trump ha tuiteado enfurecido, ha cargado contra Curry y ha retirado su invitación a los Warriors: "Ir a la Casa Blanca está considerado un gran honor para los campeones. Stephen Curry está dudando, así que retiramos la invitación".

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de septiembre de 2017

Lo que quizás no esperaba Trump es que LeBron James, rival de Curry por el título de la NBA en los últimos años y un jugador con el que no tiene muy buena relación, saliera en defensa del base de los Warriors: "Curry ya dijo que no iba a ir, así que no hay ninguna invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un honor hasta que tú apareciste!".