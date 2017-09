Donald Trump 'rebautiza' a Rajoy en Twitter

La rueda de prensa de este martes de Donald Trump junto a Mariano Rajoy dejó momentos imborrables. El presidente del Gobierno patinó varias veces y llamó "Trun" en cinco ocasiones a su homólogo de EEUU. Y, para remate, se refirió al máximo dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro, como "señor Madero".

Por si fuera poco, después Donald Trump escribió en Twitter sobre su reunión con Rajoy... con un error al que muchos han sacado punta. "Fue un honor dar la bienvenida a Presidente @ MarianoraJoy de España. Gracias por apoyar nuestros esfuerzos por aislar al régimen brutal de Corea del Norte", aseguró.

¿El problema? Que cuando 'arrobó' a Rajoy no lo hizo del todo bien. La cuenta del presidente del Gobierno es @marianorajoy y él escribió @ MarianoraJoy. Esa 'j' mayúscula ha hecho pensar a muchos que Trump no sabe cómo se llama en realidad Rajoy y piensa que se llama Marianora Joy.

¿Un simple error o un patinazo que denota ignorancia? En Twitter lo tienen claro:

His name is Mariano Rajoy, not Marianora Joy! LOL

Is it just me or does #Trump think the Spanish president's name is "Marianora Joy"?



Next up for a visit: Frank-Walterstein Meier. https://t.co/NBCWbZERrx