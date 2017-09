Esta chica le pega el mayor 'hachazo' de la historia de 'First Dates' a este vergonzoso chaval

El programa First Dates de Cuatro ha sido testigo este miércoles de uno de los mayores 'hachazos' de toda su historia: el que le ha pegado Raquel, una joven de 24 años de Ciudad Real, a Alejandro, un chaval de lo más tímido procedente también de la ciudad manchega.

#FirstDates442 Raquel no quiere un chico que se muerda las uñas ni que no se las corte y asomen pezuñas... > https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/eGux1JFLkj — First dates (@firstdates_tv) 27 de septiembre de 2017

El momento se ha producido a la hora del veredicto. Raquel, a quien se le podrá achacar falta de sutileza pero desde luego no de claridad, ha sido tajante cuando le han preguntado si tendría una segunda cita con Alejandro: "No, porque no me ha 'gustao' físicamente. A ver, si lo veo por Ciudad Real que vivimos, pues lo saludaré 'hola qué tal'. Pero como pareja no", ha argumentado.

La cara del chaval, como podrá suponerse, era un poema titulado 'Tierra, trágame'.

Lo cierto es que la joven ha estado durante toda la cita lanzando señales al chaval. Alejandro no era el hombre de sus sueños y Raquel se ha encargado de recordárselo durante toda la velada. Para muestra, el siguiente diálogo:

- Alejandro. ¿Qué impresión te has llevado de mí?

- Raquel (con cara de asco). Bien, eres simpático. Pero muy tímido. No me gustan los chicos tan tímidos.

- Alejandro. Poco a poco.

- Raquel. Me gusta estar más nerviosa yo que el chico. Entonces no tiene gracia.

- Alejandro. Yo nervioso no estoy, sólo es una falta de confianza.

- Raquel. A ver, si me hubieras 'gustao' en plan, en cuanto te he visto, hubiera estado supernerviosa, sin hablar. O sea, como estás tú.

Para consuelo del chico, al menos ha podido decirle a Raquel que él tampoco habría tenido una segunda cita con ella porque "físicamente está bien", pero que hay algo que no le "llama la atención en su forma de ser".