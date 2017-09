La airada reacción de Anna Simon tras el parecido razonable más loco que le han sacado

Piensa en Imanol Arias. Ahora piensa en Anna Simon. ¿Se parecen? Si tu respuesta es no... puede que estés equivocado.

El actor acudió este miércoles a El Hormiguero, de Antena 3, donde Pablo Motos y su equipo le hicieron una foto con una aplicación del móvil que cambia su cara por la de una mujer, la misma que detectó que Alejo Sauras y Amaia Salamanca son casi clones.

El resultado, como dijo el presentador, es llamativo. Porque se parece mucho a Anna Simon. Y, si no, mira:

La propia Anna Simon ha reaccionado a este parecido razonable. Lo ha hecho este jueves en Zapeando, de LaSexta, donde, con humor, ha asegurado que está harta de esa aplicación.

"Ya está bien, ya está bien con la aplicación de los... que cada vez que convierte a un tío en una rubia dicen que se parece a mí. ¡Que no es verdad, que sólo es rubia!", ha exclamado.

Pero no ha convencido a sus compañeros. Miki Nadal, por ejemplo, le ha intentado hacer ver que sí se parecía a Imanol Arias hecho mujer.

"Al menos en un plano caben dos como yo, que con esa cabeza que tú tienes no puedes decir lo mismo", ha respondido Simon a Nadal. Y ha reiterado: "Pero que no me parezco en nada a esa cara".

Para zanjar el tema, el presentador de Zapeando, Frank Blanco, ha afirmado: "Dudo que exista un hombre que iguale su belleza salvo yo".