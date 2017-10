"Es un puto inepto, un cobarde mentiroso y ha provocado un desastre", con estas cariñosas palabras definió el pasado 1 de octubre el cómico David Broncano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras su comparecencia después de las cargas policiales en Cataluña.

"Somos un ejemplo para el mundo", dijo Rajoy mientras la prensa internacional abría en primera plana con policías golpeando a ciudadanos catalanes que esperaban en los colegios electorales para votar.

El mensaje de Broncano fue uno de los más virales de la tensa jornada y a día de hoy tiene más de 45.000 retuits.

Hemos hecho mil chistes amables con Rajoy, pero ya vale: es un puto inepto, un cobarde mentiroso y ha provocado un desastre. 🖕 — David Broncano (@davidbroncano) 1 de octubre de 2017

Un día después de su contundente mensaje contra Rajoy, Broncano ha explicado en su programa de la SER, La vida moderna, por qué puso el tuit.

Con el himno de Moderdonia de fondo, Broncano, Quequé e Ignatius Farray han iniciado una tertulia para valorar lo sucedido durante la celebración del referéndum ilegal de Cataluña, mezclando opiniones políticas con humor.

"Ahora estáis hablando con un populista. Ayer se me calentó la mano. Se me calentó el dedo, puse un tuit y se lió un poco. Esta mañana me han enviado un mensaje con un artículo en el que ponía: 'Famosos como David Broncano y J.K Rowling...", empezó diciendo el cómico ante las risas de las bases de Moderdonia.

"Has incendiado las redes", le dijo Quequé en tono jocoso.

"El populismo sienta muy bien...", confesó Broncano.

"Bienvenido al papanatismo y al pastiche", continuó Farray.

Broncano ha explicado que no tenía pensado poner nada durante el domingo, pero que al ver la rueda de prensa de Rajoy decidió poner el tuit: "De pronto dicen 'va a hablar Rajoy' y yo viendo laSexta, la televisión pública, y digo: 'Bueno, por una vez se pondrá un poco en su sitio'. Y empieza a decir: 'Aquí no ha pasado nada, somos un ejemplo para el mundo' y yo como si estuviese en Amnesia Ibiza, saqué el móvil y dije: 'Me cago en su put...".

"Le di a enviar, pasaron 10 segundos y vi 8.000 retuits y digo joder, se me ha calentado un poco la boquita", dijo entre risas.

