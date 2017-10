Puigdemont dice que Cataluña declarará la independencia en cuestión de días, según la BBC

La declaración unilateral de independencia de Cataluña es cuestión de días. Es lo que, según la BBC, le ha garantizado esta noche el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista a la cadena pública del Reino Unido.

En concreto, en sus primeras declaraciones de este tipo desde el referéndum, ha confirmado que su gabinete "actuará al final de esta semana o al principio de la próxima". Ese "actuará" si está entrecomillado, es decir, son palabras textuales del mandatario del PDeCat, pero la BBC no ha suministrado las declaraciones literales en las que cite la DUI como el paso que se va a dar en tan breve horizonte.

Entre los acontecimientos que, de hecho, se esperan para los próximos días, está el pleno del Parlament que tiene que debatir las "consecuencias" del referéndum del 1 de octubre, aunque la Ley del Referéndum preveía celebrar "una sesión ordinaria para efectuar la declaración formal de la independencia de Cataluña, sus efectos y acordar el inicio del proceso constituyente" dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados definitivos de la consulta.

Cuando se le ha preguntado qué haría si el Gobierno español interviene finalmente y toma el control del Ejecutivo de Cataluña y sus competencias -vía artículo 155 de la Constitución-, Puigdemont ha dicho además que ese paso sería "un error que lo cambia todo".

Catalonia will declare independence from Spain in a matter of days, region's leader Carles Puigdemont tells the BBC https://t.co/wDEuPLLmT7