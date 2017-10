¿Comes bien y haces ejercicio? Eres parte de una minoría

El estilo de vida saludable está de moda. Seguro que tienes a tu alrededor algún runner, biker o aficionado al gimnasio. Eso por no hablar de que cada vez más gente cambia los dulces y la comida rápida por la quinoa y el muesli.

El reciente estudio ANIBES de la Fundación Española de Nutrición (FEN) demuestra esta tendencia, especialmente en lo que se refiere a la dieta, ya que seis de cada 10 españoles sigue una alimentación adecuada pero su actividad física es baja. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer cuando se trata de mentalizarnos de la importancia del ejercicio físico.

COMER SANO SÍ, PERO SIN MUCHO MOVIMIENTO

Dentro de este estudio se analizaron los minutos por semana dedicados a realizar actividad física vigorosa o moderada así como de actividades más sedentarias y los resultados no son tan alentadores como en términos nutricionales. Solo uno de cada 10 españoles sigue una alimentación equilibrada y es físicamente activo.

La FEN ha analizado también otros hábitos no relacionados tan directamente con la actividad física como son las horas de sueño y el consumo de tabaco. A partir de ahí, ANIBES clasificó tres patrones de estilo de vida.

El primero, al que pertenecen el 63,6% de los españoles, se caracteriza por una alimentación adecuada pero baja actividad física. A favor de esta mayoría, hay que destacar que los pertenecientes al grupo no tienen una vida del todo sedentaria.

Dentro de este grupo, se observa una proporción significativamente mayor de mujeres, un 58,5% frente a un 41,5% de hombres, y una alta proporción de personas con un nivel educativo bajo.

Hay un segundo grupo que no realiza un mínimo de actividad física (que según la OMS debería ser 150 minutos a la semana) ni siguen una dieta equilibrada y saludable. A este patrón pertenecen un 23,6% de los españoles, quienes tienen un estilo de vida sedentario y una alimentación inadecuada. Son, en su mayoría, jóvenes entre 18 y 31 años y, generalmente, mujeres. Las personas incluidas en este grupo consumen más leche, bollería y pastelería, azúcar y dulces.

Uno de cada diez españoles sigue una dieta mixta y es físicamente activo"

Por último, las cifras son aún menores para el tercer grupo, compuesto por aquellos que son físicamente activos y tienen una alimentación equilibrada. Solo un 13% de la población, es decir, prácticamente uno de cada 10 españoles, se cuida en los dos sentidos, según datos publicados en la revista Nutrients por el estudio ANIBES. Dentro de este patrón, hay una mayor proporción de hombres, un 71,9% frente al 28,1% de mujeres. Del mismo modo, se observa que las personas entre 50 y 64 años tienen una representación significativamente baja.

Entre sus hábitos alimenticios destaca el consumo de frutas, pasta, aceite de oliva, agua y bebidas alcohólicas.

¿ERES MÁS TRADICIONAL, MEDITERRÁNEO, DE APERITIVOS O DE LÁCTEOS Y AZUCARADOS?

Además del ejercicio, este estudio muestra que lo que se come influye directamente sobre el estilo de vida. Según los datos analizados, se identifican cuatro patrones alimentarios en función de los hábitos nutritivos de cada persona: el patrón 'tradicional', el 'mediterráneo', el de 'aperitivos' y el de 'lácteos y alimentos azucarados'.

El 'tradicional' sigue una alimentación en su mayoría basada en aceite de oliva, verduras y carne. El 'mediterráneo' tiene como alimentos fundamentales la fruta, el pescado, el yogur o el queso. Mientras que los ubicados en el patrón de 'aperitivos' consumen más pan, carnes procesadas, bebidas alcohólicas y snacks salados, y los pertenecientes al grupo de 'lácteos y alimentos azucarados' optan —como su nombre indica— por un mayor consumo de leche, dulces y pasteles.

Por niveles educativos, los patrones mediterráneo y tradicional son más comunes entre personas más formadas frente a los otros dos. Asimismo, estos dos también son más frecuentes en personas de edad más avanzada. Según el doctor Javier Aranceta-Bartrina, presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, "los patrones 'mediterráneo' y 'tradicional' engloban a un número significativamente mayor de adultos de edad entre 50 y 64 años, en cambio, el patrón de 'lácteos y alimentos azucarados' incluye una mayor proporción entre 18 y 30 años".

Por sexos, el patrón 'aperitivos' se sigue principalmente mientras que los grupos 'mediterráneo' y 'lácteos y alimentos azucarados' cuentan con una presencia mayor de mujeres.