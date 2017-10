La verdadera historia de la mujer de la foto viral y el bulo de Otegi

Es muy posible que, en los últimos días, hayas visto una foto que se ha convertido en un símbolo. En ella aparece una anciana llevada en volandas por dos agentes de la Guardia Civil a las puertas de un colegio en Sant Julià de Ramis (Girona).

Ocurrió durante la jornada del 1 de octubre, en la que se celebró el referéndum de independencia de Cataluña. De inmediato, la imagen recorrió las redes sociales como símbolo de la 'resistencia pacífica' y contra la violencia policial.

Pero, días después, otra imagen empezó a circular con fuerza por las mismas redes. En ella aparecía Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale, junto a una anciana. Muchos aseguraban que era la misma mujer de la foto de Sant Julià de Ramis.

Y, claro, la mujer se convirtió en el centro de críticas y descalificaciones.

Pero no. Las mujeres no son la misma. Lo ha demostrado la cuenta Maldito Bulo. "Hemos hablado con ella. Se llama Fina y no tiene una hermana gemela. La otra señora es de Bilbao".

NO.



No es la misma señora.



Hemos hablado con ella.

Se llama Fina y no tiene una hermana gemela.



👇🏾👇🏾👇🏾 pic.twitter.com/ka3CGLhNdf — MALDITO BULO (@malditobulo) 5 de octubre de 2017

También La Vanguardia ha apuntado que una imagen se tomó en Sant Julià de Ramis el domingo y la otra la compartió el propio Otegi. Corresponde a una multitudinaria manifestación que tuvo lugar en Bilbao el sábado por la tarde.

Ese diario ha hablado con el alcalde de la localidad de Sant Julià de Ramis, quien confirma que la mujer es una vecina del pueblo, que fue al hospital y por la tarde ya estaba en casa.

"Estaba bien y explica que estaba disgustada por el montaje que habían hecho y que la usaran para desacreditar el referéndum del 1-O en los sectores de la sociedad que la imagen de Otegi levanta ampollas", asegura La Vanguardia.

TAMBIÉN PUEDES SEGUIRNOS EN FLIPBOARD