Chenoa desvela en 'El Hormiguero' el curioso motivo por el que salió en chándal a anunciar su ruptura con Bisbal

Chenoa ha contado en El Hormiguero cómo se gestó un momento que ha marcado a varias generaciones: su comparecencia en chándal, y muy afectada, para hablar de su ruptura con Bisbal.

La cantante ha acudido al programa de Pablo Motos para presentar su autobiografía, titulada Defectos perfectos. En el libro, Chenoa cuenta cómo fue el final de su relación con el cantante, al que conoció en la primera edición de Operación Triunfo.

Pablo Motos ha tirado del hilo y le ha preguntado por algo que reconcome a toda España: ¿Por qué eligió aquella prenda, ya icónica, para ponerse ante las cámaras?

Chenoa no ha tenido ningún problema en reconocer que "era un chándal de seis euros, era horrible". Y ha añadido: "Yo, cada vez que lo veo, es que me dan ganas de ir a achuchar a esa mujer, la verdad. Estaba fatal, jajaja".

Ha explicado que nada de todo aquello estaba previsto: "Yo estaba con lo mío, pero las chicas de prensa estaban por allí y la gente me tocaba a la puerta y me decían que o decía algo o me marchaba, porque así no podían vivir. Así que con el achuche, porque soy muy impulsiva, pues salí así".

"Menos mal que una amiga me vio y vino a rescatarme", ha confesado.